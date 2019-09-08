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У місті на Волині надзвичайники провели дезінфекцію у багатоповерхівках. ФОТО

У місті на Волині надзвичайники провели дезінфекцію у багатоповерхівках. ФОТО
6-го травня працівники 7-ої державної пожежно-рятувальної частини Управління ДСНС України у Волинській області провели спецобробку дезінфікуючими засобами об’єктів житлової сфери у місті Володимирі-Волинському.

Про це повідомляють на сайті Управління ДСНС України у Волинській області.

Зокрема працювали в районі вулиць Князя Олега, Привокзальної, Шахтарської, Драгоманова, Генерала Шухевича, Т. Шевченка, Данила Галицького, Туполєва, Січових Стрільців, Устилузької та Ладомирського. Загалом здійснено оброку 34 об’єктів.

У місті на Волині надзвичайники провели дезінфекцію у багатоповерхівках. ФОТО
У місті на Волині надзвичайники провели дезінфекцію у багатоповерхівках. ФОТО
У місті на Волині надзвичайники провели дезінфекцію у багатоповерхівках. ФОТО

У місті на Волині надзвичайники провели дезінфекцію у багатоповерхівках. ФОТО
У місті на Волині надзвичайники провели дезінфекцію у багатоповерхівках. ФОТО
У місті на Волині надзвичайники провели дезінфекцію у багатоповерхівках. ФОТО

Протягом 17 березня – 6 травня силами підрозділів Управління ДСНС у Волинській області проведено спецобробку дезінфікуючими засобами на 1848 об’єктах.

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Теги: Володимир-Волинський, дезінфекція, ДСНС
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