У місті на Волині надзвичайники провели дезінфекцію у багатоповерхівках. ФОТО





Про це повідомляють на сайті



Зокрема працювали в районі вулиць Князя Олега, Привокзальної, Шахтарської, Драгоманова, Генерала Шухевича, Т. Шевченка, Данила Галицького, Туполєва, Січових Стрільців, Устилузької та Ладомирського. Загалом здійснено оброку 34 об’єктів.







Протягом 17 березня – 6 травня силами підрозділів Управління ДСНС у Волинській області проведено спецобробку дезінфікуючими засобами на 1848 об’єктах.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 6-го травня працівники 7-ої державної пожежно-рятувальної частини Управління ДСНС України у Волинській області провели спецобробку дезінфікуючими засобами об’єктів житлової сфери у місті Володимирі-Волинському.Про це повідомляють на сайті Управління ДСНС України у Волинській області Зокрема працювали в районі вулиць Князя Олега, Привокзальної, Шахтарської, Драгоманова, Генерала Шухевича, Т. Шевченка, Данила Галицького, Туполєва, Січових Стрільців, Устилузької та Ладомирського. Загалом здійснено оброку 34 об’єктів.Протягом 17 березня – 6 травня силами підрозділів Управління ДСНС у Волинській області проведено спецобробку дезінфікуючими засобами на 1848 об’єктах.

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