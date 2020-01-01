Мадонна перехворіла на COVID-19 під час свого світового турне
Сьогодні, 02:20
Американська співачка Мадонна стверджує, що у неї був коронавірус під час її світового турне Madame X.
Про це співачка написала в своєму Instagram, повідомляє Укрінформ.
«Якщо ви дали позитивний результат на антитіла, це означає, що у вас був вірус, який я, очевидно, підхопила, коли хворіла наприкінці мого туру Парижем понад 7 тижнів тому разом з багатьма іншими артистами з мого шоу», - написала вона.
Мадонна пояснила, що зараз вона не хворіє, однак результат тесту на антитіла до COVID-19 у неї виявився позитивним.
«У той час ми всі думали, що у нас дуже важкий грип. Слава Богу, зараз ми всі здорові », - зазначила співачка.
Як повідомлялося, станом на ранок четверга 7 травня загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі становить 3 820 737. При цьому кількість померлих від коронавірусу - 265 094, а кількість пацієнтів, які вже одужали, - 1303146.
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Про це співачка написала в своєму Instagram, повідомляє Укрінформ.
«Якщо ви дали позитивний результат на антитіла, це означає, що у вас був вірус, який я, очевидно, підхопила, коли хворіла наприкінці мого туру Парижем понад 7 тижнів тому разом з багатьма іншими артистами з мого шоу», - написала вона.
Мадонна пояснила, що зараз вона не хворіє, однак результат тесту на антитіла до COVID-19 у неї виявився позитивним.
«У той час ми всі думали, що у нас дуже важкий грип. Слава Богу, зараз ми всі здорові », - зазначила співачка.
Як повідомлялося, станом на ранок четверга 7 травня загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі становить 3 820 737. При цьому кількість померлих від коронавірусу - 265 094, а кількість пацієнтів, які вже одужали, - 1303146.
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