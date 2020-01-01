Мадонна перехворіла на COVID-19 під час свого світового турне





Про це співачка написала в своєму Instagram, повідомляє



«Якщо ви дали позитивний результат на антитіла, це означає, що у вас був вірус, який я, очевидно, підхопила, коли хворіла наприкінці мого туру Парижем понад 7 тижнів тому разом з багатьма іншими артистами з мого шоу», - написала вона.



Мадонна пояснила, що зараз вона не хворіє, однак результат тесту на антитіла до COVID-19 у неї виявився позитивним.



«У той час ми всі думали, що у нас дуже важкий грип. Слава Богу, зараз ми всі здорові », - зазначила співачка.



Як повідомлялося, станом на ранок четверга 7 травня загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі становить 3 820 737. При цьому кількість померлих від коронавірусу - 265 094, а кількість пацієнтів, які вже одужали, - 1303146.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Американська співачка Мадонна стверджує, що у неї був коронавірус під час її світового турне Madame X.Про це співачка написала в своєму Instagram, повідомляє Укрінформ «Якщо ви дали позитивний результат на антитіла, це означає, що у вас був вірус, який я, очевидно, підхопила, коли хворіла наприкінці мого туру Парижем понад 7 тижнів тому разом з багатьма іншими артистами з мого шоу», - написала вона.Мадонна пояснила, що зараз вона не хворіє, однак результат тесту на антитіла до COVID-19 у неї виявився позитивним.«У той час ми всі думали, що у нас дуже важкий грип. Слава Богу, зараз ми всі здорові », - зазначила співачка.Як повідомлялося, станом на ранок четверга 7 травня загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі становить 3 820 737. При цьому кількість померлих від коронавірусу - 265 094, а кількість пацієнтів, які вже одужали, - 1303146.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію