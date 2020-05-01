За час карантину інтернет-трафік у світі зріс втричі





Про це повідомляє



«Пандемія COVID-19 кардинально змінила наше життя: те, як ми працюємо, спілкуємося один з одним, вчимося або купуємо предмети першої необхідності. Ці зміни торкнулися всього світу, і одночасно став ще більш очевидним так званий «цифровий розрив». Адже досі 3,6 мільярда людей у світі не мають доступу до інтернету. Загалом Інтернет-трафік у світі потроївся», – йдеться в повідомленні.



Профільні експерти зазначають, що у Міжнародному союзі електрозв’язку високо оцінили роль працівників сектора інформаційних і комунікаційних технологій (ІКТ) і вважають їх «героями».



Слід зауважити, що якщо раніше широкосмуговий зв’язок найчастіше використовувався у міських офісах, тепер він все більше затребуваний у передмістях і сільських районах, жителі яких зараз навчаються або працюють, не виходячи з дому.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Під час пандемії коронавірусу у багатьох країнах світу Інтернет-трафік зріс утричі.Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на ООН «Пандемія COVID-19 кардинально змінила наше життя: те, як ми працюємо, спілкуємося один з одним, вчимося або купуємо предмети першої необхідності. Ці зміни торкнулися всього світу, і одночасно став ще більш очевидним так званий «цифровий розрив». Адже досі 3,6 мільярда людей у світі не мають доступу до інтернету. Загалом Інтернет-трафік у світі потроївся», – йдеться в повідомленні.Профільні експерти зазначають, що у Міжнародному союзі електрозв’язку високо оцінили роль працівників сектора інформаційних і комунікаційних технологій (ІКТ) і вважають їх «героями».Слід зауважити, що якщо раніше широкосмуговий зв’язок найчастіше використовувався у міських офісах, тепер він все більше затребуваний у передмістях і сільських районах, жителі яких зараз навчаються або працюють, не виходячи з дому.

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