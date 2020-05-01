вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

За час карантину інтернет-трафік у світі зріс втричі

За час карантину інтернет-трафік у світі зріс втричі
Під час пандемії коронавірусу у багатьох країнах світу Інтернет-трафік зріс утричі.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на ООН.

«Пандемія COVID-19 кардинально змінила наше життя: те, як ми працюємо, спілкуємося один з одним, вчимося або купуємо предмети першої необхідності. Ці зміни торкнулися всього світу, і одночасно став ще більш очевидним так званий «цифровий розрив». Адже досі 3,6 мільярда людей у світі не мають доступу до інтернету. Загалом Інтернет-трафік у світі потроївся», – йдеться в повідомленні.

Профільні експерти зазначають, що у Міжнародному союзі електрозв’язку високо оцінили роль працівників сектора інформаційних і комунікаційних технологій (ІКТ) і вважають їх «героями».

Слід зауважити, що якщо раніше широкосмуговий зв’язок найчастіше використовувався у міських офісах, тепер він все більше затребуваний у передмістях і сільських районах, жителі яких зараз навчаються або працюють, не виходячи з дому.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: інтернет, трафік, карантин, пандемія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Stay at home: луцькі медики записали новий «антикоронавірусний» хіт. ВІДЕО
ТОП туристичних маршрутів на Волині, куди можна податися після карантину
Кондиціонери, зарядки для телефонів і оригінальний дизайн: які тролейбуси курсуватимуть Луцьком з вересня
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
За час карантину інтернет-трафік у світі зріс втричі
Сьогодні, 06:19
У місті на Волині надзвичайники провели дезінфекцію у багатоповерхівках. ФОТО
Сьогодні, 05:28
У Луцьку привітали ветеранів із 75-ю річницею перемоги над нацизмом. ФОТО
Сьогодні, 04:12
Показали провулок у місті на Волині з різницею в 100 років. ФОТО
Сьогодні, 03:32
Мадонна перехворіла на COVID-19 під час свого світового турне
Сьогодні, 02:20
Схожі новини
Свято в карантин: як у Львові відгуляли перше в Україні онлайн-весілля Свято в карантин: як у Львові відгуляли перше в Україні онлайн-весілля
24 квітень, 17:15
Під час карантину українці більше користуються інтернетом Під час карантину українці більше користуються інтернетом
02 квітень, 03:09
Які заклади запрацюють з 11 травня, а що і далі – під забороною. ОФІЦІЙНО Які заклади запрацюють з 11 травня, а що і далі – під забороною. ОФІЦІЙНО
07 травень, 22:30
Прикордонники пояснили, коли чекати відкриття пунктів пропуску Прикордонники пояснили, коли чекати відкриття пунктів пропуску
07 травень, 20:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
За час карантину інтернет-трафік у світі зріс втричі
Сьогодні, 06:19
 0
У місті на Волині надзвичайники провели дезінфекцію у багатоповерхівках. ФОТО
Сьогодні, 05:28
 0
У Луцьку привітали ветеранів із 75-ю річницею перемоги над нацизмом. ФОТО
Сьогодні, 04:12
 0
Показали провулок у місті на Волині з різницею в 100 років. ФОТО
Сьогодні, 03:32
 0
Мадонна перехворіла на COVID-19 під час свого світового турне
Сьогодні, 02:20
 0
Медіа
відео
1/8