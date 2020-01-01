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На волинській митниці у чоловіка вилучили 10 тисяч польських злотих

На волинській митниці у чоловіка вилучили 10 тисяч польських злотих
Через митний пост «Ягодин» намагались незаконно вивезти іноземну валюту.

В громадянина України, котрий їхав у Польщу вантажним автомобілем «DAF», під час проведення повного митного огляду транспортного засобу виявили незадекларовану валюту в розмірі 10 000 польських злотих, - інформує Волинська митниця Держмитслужби.

Як наслідок на порушника склали протокол про порушення митних правил на суму 64 тис. грн. (еквівалент 10 тис. польських злотих) та вилучили іноземну валюту до рішення суду.

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Теги: валюта, митниці
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Коментарі 1
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А В ЧОМУ ПОРУШЕННЯ ? КОЖНА ЛЮДИНА МАЄ ПРАВО МАТИ З СОБОЮ БЕЗ ДЕКЛАРУВАННЯ СУМУ В ЕКВІВАЛЕНТІ 10 000 (ДЕСЯТЬ ТИСЯЧ) ЄВРО !!! ПРАЦІВНИКИ МИТНИЦІ ПОРУШИЛИ ЗАКОН...
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