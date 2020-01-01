Ранок 8 травня: в Україні – 14 195 випадків коронавірусу, на Волині – 424

Підтвердили 14 195 випадків COVID-19, з них 504 протягом останньої доби. Хворобу підтвердили у 977 дітей та 2 758 медиків.Усього в Україні дослідили 159 155 зразків методом ПЛР, – йдеться у повідомленні Центру громадського здоров'я України.На амбулаторному лікуванні 9 765 пацієнтів, з них 801 дитина та 2 271 медпрацівник. Усього потребували госпіталізації 4 430 осіб, з них 176 дітей та 487 медиків. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 185 людей, зокрема одна дитина та 16 медиків.Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померла 361 людина, з них 19 медпрацівників. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%).Загалом 2706 пацієнтів вже одужали, з них 762 медпрацівники, — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.Вінницька обл. — 514 (278 одужали);Волинська обл. — 424 (118 одужали);Дніпропетровська обл. — 652 (74 одужали);Донецька обл. — 91 (20 одужали);Житомирська обл. — 480 (45 одужали);Закарпатська обл. — 644 (93 одужали);Запорізька обл. — 312 (109 одужали);Івано-Франківська обл. — 1 078 (147 одужали);м. Київ — 1 721 (127 одужали);Київська обл. — 916 (109 одужали);Кіровоградська обл. — 408 (222 одужали);Луганська обл. — 42 (12 одужали);Львівська обл. — 660 (138 одужали);Миколаївська обл. — 179 (49 одужали);Одеська обл. — 583 (23 одужали);Полтавська обл. — 239 (92 одужали);Рівненська обл. — 855 (133 одужали);Сумська обл. — 147 (66 одужали);Тернопільська обл. — 959 (254 одужали);Харківська обл. — 478 (57 одужали);Херсонська обл. — 149 (67 одужали);Хмельницька обл. — 148 (43 одужали);Черкаська обл. — 331 (118 одужали);Чернівецька обл. — 2 097 (301 одужав);Чернігівська обл. — 69 (11 одужали).