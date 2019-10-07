На центральній вулиці Луцька утворилося провалля
Сьогодні, 09:33
У Луцьку стався провал землі на території вулиці Лесі Українки, 2.
Про це повідомив начальник відділу охорони культурної спадщини Луцькради Олександр Котис.
"Надійшло звернення на провал землі в давній частині Луцька. Після огляду виявилося, що просів пісок під інженерною комунікацією. Яму обгородили, скоро засиплять", – написав він.
Нагадаємо, раніше провалля утворювалося на вулиці Лесі Українки у місці, що ближче до Театрального майдану.
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Про це повідомив начальник відділу охорони культурної спадщини Луцькради Олександр Котис.
"Надійшло звернення на провал землі в давній частині Луцька. Після огляду виявилося, що просів пісок під інженерною комунікацією. Яму обгородили, скоро засиплять", – написав він.
Нагадаємо, раніше провалля утворювалося на вулиці Лесі Українки у місці, що ближче до Театрального майдану.
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Коментарі 1
дякувати богу скульптура ціла цілісінька...Це ж родзинка нашого міста і непобоюсь цього слова,шедевр мистецтва світового масштабу!!!А ви так сухо про провалля,а про три прямокутники,які змінили світ ні слова...
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