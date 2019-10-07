На центральній вулиці Луцька утворилося провалля





Про це повідомив начальник відділу охорони культурної спадщини Луцькради Олександр Котис.



"Надійшло звернення на провал землі в давній частині Луцька. Після огляду виявилося, що просів пісок під інженерною комунікацією. Яму обгородили, скоро засиплять", – написав він.



Нагадаємо, раніше провалля утворювалося на вулиці Лесі Українки у місці, що ближче до Театрального майдану.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку стався провал землі на території вулиці Лесі Українки, 2.Про це повідомив начальник відділу охорони культурної спадщини Луцькради"Надійшло звернення на провал землі в давній частині Луцька. Після огляду виявилося, що просів пісок під інженерною комунікацією. Яму обгородили, скоро засиплять", – написав він.Нагадаємо, раніше провалляу місці, що ближче до Театрального майдану.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію