8 травня в Україні відзначають День пам’яті та примирення





Відповідно до указу президента України, підписаного 2015 року, цю дату Верховна рада встановила в ході реалізації політики декомунізації, - пише видання



Тоді ж ухвалили рішення відзначати 9 травня як День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні замість встановленого з радянських часів Дня Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років.



Як відомо, 7 травня 1945 року був підписаний Акт воєнної капітуляції Німеччини, який набув чинності 8 травня о 23:01.



Однак, на вимогу Кремля, 8 травня 1945 року, о 22:43 за середньоєвропейським часом (о 00:43 9 травня за московським), у передмісті німецької столиці Карлсхорсті був підписаний ще один «Акт про беззастережну капітуляцію Німеччини». По своїй суті він підтвердив аналогічний документ, підписаний днем раніше у Реймсі, і підтвердив час припинення вогню - 8 травня в 23:01 за середньоєвропейським часом (9 травня в 1:01 за московським).



Згідно резолюції Генеральної Асамблеї ООН №A/RES/59/26 від 22 листопада 2004 року, крім святкування своїх Днів Перемоги чи Визволення, пропонується щороку відзначати один або два дні (8 й 9 травня) як данину пам'яті всіх жертв Другої світової війни.



Нагадаємо, через карантин цього року масові заходи з нагоди відзначення Дня пам’яті та примирення та Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні в Україні не проводитимуть.



Прем'єр-міністр Денис Шмигаль звернувся до голів обласних адміністрацій з проханням - індивідуально відзначити кожного ветерана Другої світової війни, який проживає в регіоні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У п'ятницю, 8 травня в Україні – День пам'яті та примирення. Його традиційно відзначають у річницю капітуляції нацистської Німеччини.Відповідно до указу президента України, підписаного 2015 року, цю дату Верховна рада встановила в ході реалізації політики декомунізації, - пише видання Слово і діло Тоді ж ухвалили рішення відзначати 9 травня як День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні замість встановленого з радянських часів Дня Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років.Як відомо, 7 травня 1945 року був підписаний Акт воєнної капітуляції Німеччини, який набув чинності 8 травня о 23:01.Однак, на вимогу Кремля, 8 травня 1945 року, о 22:43 за середньоєвропейським часом (о 00:43 9 травня за московським), у передмісті німецької столиці Карлсхорсті був підписаний ще один «Акт про беззастережну капітуляцію Німеччини». По своїй суті він підтвердив аналогічний документ, підписаний днем раніше у Реймсі, і підтвердив час припинення вогню - 8 травня в 23:01 за середньоєвропейським часом (9 травня в 1:01 за московським).Згідно резолюції Генеральної Асамблеї ООН №A/RES/59/26 від 22 листопада 2004 року, крім святкування своїх Днів Перемоги чи Визволення, пропонується щороку відзначати один або два дні (8 й 9 травня) як данину пам'яті всіх жертв Другої світової війни.Нагадаємо, через карантин цього року масові заходи з нагоди відзначення Дня пам’яті та примирення та Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні в Україні не проводитимуть.Прем'єр-міністрзвернувся до голів обласних адміністрацій з проханням - індивідуально відзначити кожного ветерана Другої світової війни, який проживає в регіоні.

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