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У Луцьку патрульні зловили п’яного водія, який ледь сидів за кермом і розмовляв

У Луцьку патрульні зловили п’яного водія, який ледь сидів за кермом і розмовляв
У Луцьку патрульні зупинили водія Volkswagen Transporter, у якого виявили ознаки сп’яніння.

Інцидент трапився вночі на вулиці Ківерцівській, - інформує пресслужба патрульної поліції Волинської області.

«Проходити огляд у встановленому законом порядку водій відмовився. Але був настільки нетверезим, що ледве сидів за кермом і нерозбірливо розмовляв. Нетверезим був і його товариш-пасажир», - розказує інспектор.

Під час оформлення адмінматеріалів на порушника чоловік запропонував поліцейському і його напарниці хабар у розмірі 5 тисяч гривень. Однак патрульні відмовились та викликали на місце слідчо-оперативну групу.

Також зазначається, що порушник вже двічі був упійманий за кермом нетверезим. Тепер горе-водію загрожує кримінальна відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди патрульним.

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Теги: водій, хабар, порушення, Луцьк
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