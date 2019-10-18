У Луцьку патрульні зловили п’яного водія, який ледь сидів за кермом і розмовляв

У Луцьку патрульні зупинили водія Volkswagen Transporter, у якого виявили ознаки сп’яніння.Інцидент трапився вночі на вулиці Ківерцівській, - інформує пресслужба патрульної поліції Волинської області.«Проходити огляд у встановленому законом порядку водій відмовився. Але був настільки нетверезим, що ледве сидів за кермом і нерозбірливо розмовляв. Нетверезим був і його товариш-пасажир», - розказує інспектор.Під час оформлення адмінматеріалів на порушника чоловік запропонував поліцейському і його напарниці хабар у розмірі 5 тисяч гривень. Однак патрульні відмовились та викликали на місце слідчо-оперативну групу.Також зазначається, що порушник вже двічі був упійманий за кермом нетверезим. Тепер горе-водію загрожує кримінальна відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди патрульним.