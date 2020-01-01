31 новий випадок і одна смерть: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу

За останню добу на Волині зареєстрували 31 новий випадок COVID-19, з них в Ковельському районі – 17 випадків, Луцькому районі – 4, м.Луцьк – 3, Іваничівському та Рожищенському районах по два випадки, Ківерцівському, Камінь – Каширському та Старовижівському районі по одному випадку. Одужало 9 осіб. Померла одна особа (Ковельський район).Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.Загалом станом на 10.00 8 травня в області зареєстрували 424 випадки COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 118 осіб. 10 випадків хвороби завершились летально.Коронавірусна хвороба виявлена:м. Луцьк – 115 випадків, в т.ч. 2 летальних;Луцький район – 26 випадків, в т.ч. 1 летальний;Ковельський район – 63 випадки, в тому числі 1 летальний;Ківерцівський район – 53 випадки, в т.ч. 1 летальний;м. Нововолинськ – 50 випадків, в т.ч. 3 летальних;Іваничівський район – 10 випадків;Старовижівський район – 46 випадків, в т.ч. 1 летальний;Горохівський район – 18 випадків;Волидимир-Волинський район – 13 випадків;Маневицький район – 6 випадків, в тому числі 1 летальний;Камінь-Каширський район – 6 випадків;Рожищенський район – 6 випадків;Любешівський район – 4 випадки;Локачинський район – 4 випадки;Шацький район – 2 випадки;Ратнівський район – 1 випадок;Турійський район – 1 випадок.Жодного випадку захворювання не зареєстрували в Любомльському районі.