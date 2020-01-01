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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

31 новий випадок і одна смерть: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу

31 новий випадок і одна смерть: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
За останню добу на Волині зареєстрували 31 новий випадок COVID-19, з них в Ковельському районі – 17 випадків, Луцькому районі – 4, м.Луцьк – 3, Іваничівському та Рожищенському районах по два випадки, Ківерцівському, Камінь – Каширському та Старовижівському районі по одному випадку. Одужало 9 осіб. Померла одна особа (Ковельський район).

Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.

Загалом станом на 10.00 8 травня в області зареєстрували 424 випадки COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 118 осіб. 10 випадків хвороби завершились летально.

Коронавірусна хвороба виявлена:

м. Луцьк – 115 випадків, в т.ч. 2 летальних;
Луцький район – 26 випадків, в т.ч. 1 летальний;
Ковельський район – 63 випадки, в тому числі 1 летальний;
Ківерцівський район – 53 випадки, в т.ч. 1 летальний;
м. Нововолинськ – 50 випадків, в т.ч. 3 летальних;
Іваничівський район – 10 випадків;
Старовижівський район – 46 випадків, в т.ч. 1 летальний;
Горохівський район – 18 випадків;
Волидимир-Волинський район – 13 випадків;
Маневицький район – 6 випадків, в тому числі 1 летальний;
Камінь-Каширський район – 6 випадків;
Рожищенський район – 6 випадків;
Любешівський район – 4 випадки;
Локачинський район – 4 випадки;
Шацький район – 2 випадки;
Ратнівський район – 1 випадок;
Турійський район – 1 випадок.

Жодного випадку захворювання не зареєстрували в Любомльському районі.

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Теги: коронавірус, Волинь, статистика, хвороба, райони
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