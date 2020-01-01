Легковик на швидкості врізався у бетонну плиту: деталі автотрощі у Нововолинську





За кермом легковика перебував 27-річний місцевий житель. Керуючи автомобілем у стані алкогольного сп’яніння, водій врізався у бетонну плиту, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.



У результаті ДТП пасажир транспортного засобу, 21-річний житель Володимир-Волинського району, отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували. Водій не постраждав.



Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.



Досудове розслідування триває.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську вночі на вулиці Панасівська автомобіль Audi А4 на швидкості врізався у бетонну плиту За кермом легковика перебував 27-річний місцевий житель. Керуючи автомобілем у стані алкогольного сп’яніння, водій врізався у бетонну плиту, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.У результаті ДТП пасажир транспортного засобу, 21-річний житель Володимир-Волинського району, отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували. Водій не постраждав.Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.Досудове розслідування триває.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію