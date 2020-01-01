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Легковик на швидкості врізався у бетонну плиту: деталі автотрощі у Нововолинську

Легковик на швидкості врізався у бетонну плиту: деталі автотрощі у Нововолинську
У Нововолинську вночі на вулиці Панасівська автомобіль Audi А4 на швидкості врізався у бетонну плиту.

За кермом легковика перебував 27-річний місцевий житель. Керуючи автомобілем у стані алкогольного сп’яніння, водій врізався у бетонну плиту, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

У результаті ДТП пасажир транспортного засобу, 21-річний житель Володимир-Волинського району, отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували. Водій не постраждав.

Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.


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Теги: аварія, Нововолинськ
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