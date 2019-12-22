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Багатодітну матір з Волині нагородили почесною відзнакою

Багатодітну матір з Волині нагородили почесною відзнакою
Мешканку міста Рожище нагородили почесним званням «Мати-героїня».

Матір п’ятьох дітей Галина Ярчак отримала відзнаку від голови Рожищенської районної державної адміністрації Сергія Шкоди, – пише Ройон.Рожище.

«Шанування матері – один з найсвятіших обов'язків людини і неоплатних боргів дітей. На державному рівні материнська самовіддача, наполеглива праця, вкладена у виховання дітей засвідчується державною нагородою – почесним званням «Мати-героїня», йдеться у повідомленні.

Вітаючи матір-героїню з присвоєнням почесного звання, Сергій Шкода побажав жінці багато хороших світлих днів у її житті, родинного тепла та радості, поваги від дітей, довголіття і добробуту.

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Теги: мати героїня, Рожище, Волинь, відзнака
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