Багатодітну матір з Волині нагородили почесною відзнакою





Матір п’ятьох дітей Галина Ярчак отримала відзнаку від голови Рожищенської районної державної адміністрації Сергія Шкоди, – пише



«Шанування матері – один з найсвятіших обов'язків людини і неоплатних боргів дітей. На державному рівні материнська самовіддача, наполеглива праця, вкладена у виховання дітей засвідчується державною нагородою – почесним званням «Мати-героїня», йдеться у повідомленні.



Вітаючи матір-героїню з присвоєнням почесного звання, Сергій Шкода побажав жінці багато хороших світлих днів у її житті, родинного тепла та радості, поваги від дітей, довголіття і добробуту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканку міста Рожище нагородили почесним званням «Мати-героїня».Матір п’ятьох дітейотримала відзнаку від голови Рожищенської районної державної адміністрації, – пише Ройон.Рожище «Шанування матері – один з найсвятіших обов'язків людини і неоплатних боргів дітей. На державному рівні материнська самовіддача, наполеглива праця, вкладена у виховання дітей засвідчується державною нагородою – почесним званням «Мати-героїня», йдеться у повідомленні.Вітаючи матір-героїню з присвоєнням почесного звання, Сергій Шкода побажав жінці багато хороших світлих днів у її житті, родинного тепла та радості, поваги від дітей, довголіття і добробуту.

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