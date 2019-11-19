У жителя Ковеля в автівці знайшли понад 100 літрів спирту

У Ковелі патрульні поліцейські зупинили автомобіль «Москвич» під керуванням 32-річного місцевого жителя.Під час огляду легковика поліцейські виявили у салоні понад 100 літрів рідини з характерним запахом спирту. Авто та рідину сумнівного походження вилучили, - пише ГУНП у Волинській області.Вилучене направлять на проведення експертизи до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.За цим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 статі 204 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів.Досудове розслідування триває.Окрім цього, за порушення Правил дорожнього руху поліцейські склали на водія адмінпротоколи за ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом), ч.10 ст. 121 (Порушення правил перевезення дітей), ч. 5 ст. 121 (Порушення правил користування ременями безпеки) та ч.1 ст.126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має при собі або не пред'явила для перевірки поліса (договору) обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів).