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У дідуся з Волині псевдопрацівник соціальної служби видурив 29 000 гривень

У дідуся з Волині псевдопрацівник соціальної служби видурив 29 000 гривень
На «гачок» до псевдопрацівника соціальної служби потрапив 76-річний пенсіонер із Волині.

Про це інформує Ковельський відділ поліції ГУНП у Волинській області.

У телефонному режимі спритник представився працівником соцслужби, мовляв, хоче зарахувати на картку матеріальну допомогу в сумі 1000 гривень.

Шахрай заволодів реквізитами банківської картки потерпілого і зняв 29 000 гривень.

Поліція наголошує:
- Ніколи не називайте незнайомцям свої особисті дані, номери карткових рахунків та пін-код.
- Не здійснюйте платіжні операції, які вам не зрозумілі, не дійте за інструкціями незнайомих осіб, які намагаються в цьому допомогти.

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Теги: гроші, шахраї
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