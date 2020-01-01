У дідуся з Волині псевдопрацівник соціальної служби видурив 29 000 гривень

На «гачок» до псевдопрацівника соціальної служби потрапив 76-річний пенсіонер із Волині.Про це інформує Ковельський відділ поліції ГУНП у Волинській області.У телефонному режимі спритник представився працівником соцслужби, мовляв, хоче зарахувати на картку матеріальну допомогу в сумі 1000 гривень.Шахрай заволодів реквізитами банківської картки потерпілого і зняв 29 000 гривень.Поліція наголошує:- Ніколи не називайте незнайомцям свої особисті дані, номери карткових рахунків та пін-код.- Не здійснюйте платіжні операції, які вам не зрозумілі, не дійте за інструкціями незнайомих осіб, які намагаються в цьому допомогти.