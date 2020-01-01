У дідуся з Волині псевдопрацівник соціальної служби видурив 29 000 гривень
Сьогодні, 11:17
На «гачок» до псевдопрацівника соціальної служби потрапив 76-річний пенсіонер із Волині.
Про це інформує Ковельський відділ поліції ГУНП у Волинській області.
У телефонному режимі спритник представився працівником соцслужби, мовляв, хоче зарахувати на картку матеріальну допомогу в сумі 1000 гривень.
Шахрай заволодів реквізитами банківської картки потерпілого і зняв 29 000 гривень.
Поліція наголошує:
- Ніколи не називайте незнайомцям свої особисті дані, номери карткових рахунків та пін-код.
- Не здійснюйте платіжні операції, які вам не зрозумілі, не дійте за інструкціями незнайомих осіб, які намагаються в цьому допомогти.
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Про це інформує Ковельський відділ поліції ГУНП у Волинській області.
У телефонному режимі спритник представився працівником соцслужби, мовляв, хоче зарахувати на картку матеріальну допомогу в сумі 1000 гривень.
Шахрай заволодів реквізитами банківської картки потерпілого і зняв 29 000 гривень.
Поліція наголошує:
- Ніколи не називайте незнайомцям свої особисті дані, номери карткових рахунків та пін-код.
- Не здійснюйте платіжні операції, які вам не зрозумілі, не дійте за інструкціями незнайомих осіб, які намагаються в цьому допомогти.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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