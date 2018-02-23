Популярну бруківку «Носталіт» виробник продає за акційною ціною*





Акція розповсюджується на бруківку сірого кольору, - інформує



При цьому виробник наголошує: вкладальникам надає ще більшу знижку. Умови для вкладальників готовий обговорювати індивідуально.



Що таке «Носталіт»



Плитка є трьох розмірів: 9х12, 12х12 та 18х12 сантиметрів. Усі вони використовуються одночасно, чим створюють оригінальний візерунок.



До того ж бруківка має нетипову форму: знизу – прямокутна, а вгорі – овальна зі «зрізаними» краями.



Нову лінію з виготовлення цієї бруківки компанія запустила минулого року, тому можна бути певним – плитка якісна, надійна та довговічна. Ідеально підходить для тротуарних доріжок та двору.



До слова, саме такою бруківкою вимощує територію своїх житлових комплексів Будівельна компанія «Інвестор»



Адреса: м. Луцьк, вул. Вахтангова, 12



Телефон: 067 334 1112, 050 678 82 55.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Компанія Le Bruk пропонує бруківку оригінальної форми «Носталіт» за акційною ціною – 169 грн/кв.м. Попередня ціна – 205 гривень, знижка – 36 гривень на кожному квадраті.Акція розповсюджується на бруківку сірого кольору, - інформує Перший При цьому виробник наголошує: вкладальникам надає ще більшу знижку. Умови для вкладальників готовий обговорювати індивідуально.Плитка є трьох розмірів: 9х12, 12х12 та 18х12 сантиметрів. Усі вони використовуються одночасно, чим створюють оригінальний візерунок.До того ж бруківка має нетипову форму: знизу – прямокутна, а вгорі – овальна зі «зрізаними» краями.Нову лінію з виготовлення цієї бруківки компанія запустила минулого року, тому можна бути певним – плитка якісна, надійна та довговічна. Ідеально підходить для тротуарних доріжок та двору.До слова, саме такою бруківкою вимощує територію своїх житлових комплексів Будівельна компанія «Інвестор» . Зокрема, нею виконані частина прогулянкових доріжок на «Суперновій» та у ЖК «Парковий квартал».Адреса: м. Луцьк, вул. Вахтангова, 12Телефон: 067 334 1112, 050 678 82 55.

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