Популярну бруківку «Носталіт» виробник продає за акційною ціною*
Сьогодні, 12:30
Компанія Le Bruk пропонує бруківку оригінальної форми «Носталіт» за акційною ціною – 169 грн/кв.м. Попередня ціна – 205 гривень, знижка – 36 гривень на кожному квадраті.
Акція розповсюджується на бруківку сірого кольору, - інформує Перший.
При цьому виробник наголошує: вкладальникам надає ще більшу знижку. Умови для вкладальників готовий обговорювати індивідуально.
Що таке «Носталіт»
Плитка є трьох розмірів: 9х12, 12х12 та 18х12 сантиметрів. Усі вони використовуються одночасно, чим створюють оригінальний візерунок.
До того ж бруківка має нетипову форму: знизу – прямокутна, а вгорі – овальна зі «зрізаними» краями.
Нову лінію з виготовлення цієї бруківки компанія запустила минулого року, тому можна бути певним – плитка якісна, надійна та довговічна. Ідеально підходить для тротуарних доріжок та двору.
До слова, саме такою бруківкою вимощує територію своїх житлових комплексів Будівельна компанія «Інвестор». Зокрема, нею виконані частина прогулянкових доріжок на «Суперновій» та у ЖК «Парковий квартал».
Адреса: м. Луцьк, вул. Вахтангова, 12
Телефон: 067 334 1112, 050 678 82 55.
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Акція розповсюджується на бруківку сірого кольору, - інформує Перший.
При цьому виробник наголошує: вкладальникам надає ще більшу знижку. Умови для вкладальників готовий обговорювати індивідуально.
Що таке «Носталіт»
Плитка є трьох розмірів: 9х12, 12х12 та 18х12 сантиметрів. Усі вони використовуються одночасно, чим створюють оригінальний візерунок.
До того ж бруківка має нетипову форму: знизу – прямокутна, а вгорі – овальна зі «зрізаними» краями.
Нову лінію з виготовлення цієї бруківки компанія запустила минулого року, тому можна бути певним – плитка якісна, надійна та довговічна. Ідеально підходить для тротуарних доріжок та двору.
До слова, саме такою бруківкою вимощує територію своїх житлових комплексів Будівельна компанія «Інвестор». Зокрема, нею виконані частина прогулянкових доріжок на «Суперновій» та у ЖК «Парковий квартал».
Адреса: м. Луцьк, вул. Вахтангова, 12
Телефон: 067 334 1112, 050 678 82 55.
Сторінка у facebook
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
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