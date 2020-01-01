В СБУ повідомили про поширення фейкової інформації щодо діяльності військових біологічних лабораторій

У Службі безпеки України повідомили про масове поширення фейкових новини про нібито діяльність на території України американських військових біологічних лабораторій.«Зазвичай Служба безпеки України, котра бореться з реальними, а не вигаданими загрозами для країни, не реагує на подібні чутки. Оскільки такі публікації, без посилань на жодні факти та джерела, з подачі окремих політичних партій мають ознаки спланованої інформкампанії, мета якої – не просто отримати політичні дивіденди, але, на фоні боротьби з коронавірусом, посіяти панічні настрої у суспільстві, то СБУ вважає за доцільне відреагувати на це», – пишуть на сайті відомства у Facebook.По-перше, зазначають, що на території України не діють жодні іноземні біологічні лабораторії, а заяви, які останнім часом лунають від окремих політиків, не відповідають дійсності та є свідомим викривленням фактів.По-друге, переконують, що співпраця між Україною та США у напрямі протидії біологічному тероризму відбувається виключно в межах українського законодавства і в інтересах України. Із 1993 року діє угода щодо надання допомоги нашій державі у ліквідації стратегічної ядерної зброї та запобіганні розповсюдження зброї масового знищення. Одним з її пунктів є своєчасне виявлення та протидія спалахам, що викликані небезпечними патогенами.До того ж, у 2005 році Міністерство охорони здоров’я України та Міністерство оборони США підписали рамкову Угоду про запобігання розповсюдженню технологій, патогенів та знань, які можуть бути використані у ході розробки біологічної зброї. У межах цієї Угоди було модернізовано (проведено ремонтні роботи, оновлено обладнання, закуплено витратні матеріали тощо) низку державних лабораторій, розташованих в Одеській, Харківській, Львівській, Київській, Вінницькій, Херсонській, Дніпропетровській областях.Наголошують, що ці лабораторії фінансуються з держбюджету, підпорядковані МОЗ і Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.По-третє, СБУ забезпечує захист об’єктів критичної інфраструктури та перевіряє діяльність наукових установ і підприємств біологічної небезпеки. Тож заходи з охорони та збереження колекцій штамів патогенів забезпечено на належному рівні. Випадковий або навмисний несанкціонований доступ до них сторонніх осіб унеможливлено.Додатково СБУ проводить постійний моніторинг реальних та потенційних загроз у цій сфері з боку спецслужб іноземних держав і за потреби вживає заходи з протидії. Ця робота проводитиметься і надалі на належному рівні.У зв’язку з цим закликають політиків не поширювати неправдиву інформацію про існування іноземних біологічних лабораторій на території України і дбати про інтереси країни, а не про власні рейтинги.