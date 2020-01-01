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Лучанин сів за ґрати на 11 років, вдруге убивши людину

Лучанин сів за ґрати на 11 років, вдруге убивши людину
Мешканець Луцька на 11 років втрапив за ґрати, вдруге убивши людину.

Про це повідомила пресслужба прокуратури Волині.

Прокурори Луцької місцевої прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про вчинення 40-річним мешканцем обласного центру Волині умисного вбивства.

Удень 02 січня 2020 року неодноразово судимий, в тому числі за вбивство, нетверезий чоловік у літній кухні будинку на вулиці Миколи Куделі в Луцьку двічі вдарив ножем знайомого і той помер.

Суд визнав зловмисника винним в умисному убивстві, скоєному особою, яка раніше вчиняла убивство (кримінальне правопорушення, передбачене п. 13 ч. 2 ст. 115 КК України) й призначив йому покарання у виді 11 років позбавлення волі.

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Теги: вбивство, прокуратура, Волинь, кримінал
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