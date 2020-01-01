Лучанин сів за ґрати на 11 років, вдруге убивши людину





Про це повідомила пресслужба



Прокурори Луцької місцевої прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про вчинення 40-річним мешканцем обласного центру Волині умисного вбивства.



Удень 02 січня 2020 року неодноразово судимий, в тому числі за вбивство, нетверезий чоловік у літній кухні будинку на вулиці Миколи Куделі в Луцьку двічі вдарив ножем знайомого і той помер.



Суд визнав зловмисника винним в умисному убивстві, скоєному особою, яка раніше вчиняла убивство (кримінальне правопорушення, передбачене п. 13 ч. 2 ст. 115 КК України) й призначив йому покарання у виді 11 років позбавлення волі.



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