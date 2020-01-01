Лучанин сів за ґрати на 11 років, вдруге убивши людину
Сьогодні, 11:55
Мешканець Луцька на 11 років втрапив за ґрати, вдруге убивши людину.
Про це повідомила пресслужба прокуратури Волині.
Прокурори Луцької місцевої прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про вчинення 40-річним мешканцем обласного центру Волині умисного вбивства.
Удень 02 січня 2020 року неодноразово судимий, в тому числі за вбивство, нетверезий чоловік у літній кухні будинку на вулиці Миколи Куделі в Луцьку двічі вдарив ножем знайомого і той помер.
Суд визнав зловмисника винним в умисному убивстві, скоєному особою, яка раніше вчиняла убивство (кримінальне правопорушення, передбачене п. 13 ч. 2 ст. 115 КК України) й призначив йому покарання у виді 11 років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомила пресслужба прокуратури Волині.
Прокурори Луцької місцевої прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про вчинення 40-річним мешканцем обласного центру Волині умисного вбивства.
Удень 02 січня 2020 року неодноразово судимий, в тому числі за вбивство, нетверезий чоловік у літній кухні будинку на вулиці Миколи Куделі в Луцьку двічі вдарив ножем знайомого і той помер.
Суд визнав зловмисника винним в умисному убивстві, скоєному особою, яка раніше вчиняла убивство (кримінальне правопорушення, передбачене п. 13 ч. 2 ст. 115 КК України) й призначив йому покарання у виді 11 років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Учні волинського ліцею долучилися до всесвітнього челенджу із оплесками вдячності. ВІДЕО
Сьогодні, 12:10
У селі на Волині раніше судимий чоловік відгамселив сусіда
Сьогодні, 12:05
Лучанин сів за ґрати на 11 років, вдруге убивши людину
Сьогодні, 11:55
Луцький Меморіал Вічної Слави з висоти пташиного польоту. ФОТО
Сьогодні, 11:35