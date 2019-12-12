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У грибарії поблизу Луцька через карантин зіпсувалися майже 3 тонни «грибів майбутнього»

У грибарії поблизу Луцька через карантин зіпсувалися майже 3 тонни «грибів майбутнього»
Волинянам Володимиру Гнатюку та Олегу Джигалюку, які першими в області започаткували вирощування грибів-глив у промислових масштабах, доведеться зрізати та викинути майже 3 тонни продукції.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповів Володимир Гнатюк.

За його словами, карантин майже повною мірою обмежив можливість продажу глив. Тож втрати, за підрахунками «грибників», сягнули приблизно 200 тисяч гривень. У цю суму, зокрема, входить вартість нереалізованої продукції та вже закупленого міцелію, який вже також не придатний для подальшого використання.

«Малий бізнес, який не мав виходу на супермаркети, просто завмер на час карантину. Гриби ще не зрізали, але вони зіпсовані, тож їх просто викинемо», - розповідає Володимир Гнатюк.

Укінці минулого року чоловіки відкрили новий цех у селі Коршовець Луцького району, й гриби, які зіпсувалися, були другим урожаєм на новому місці. Перший цех на сто квадратних метрів Володимир Гнатюк та Олег Джигалюк облаштували у старому захаращеному приміщенні колишнього овочесховища в селі Підгайці. Новий же цех приблизно у сім разів більший за площею.

«Карантин обрубав нам крила фактично на злеті. Ми довго до цього йшли. Технологія – нелегка, приміщення потребує особливого облаштування. Вклали чимало матеріальних та інших ресурсів», – каже Володимир Гнатюк.

Все ж, чоловіки сподіваються, що після повернення країни до нормального життя зможуть продовжити розпочату справу й надалі вирощувати продукт.

За їхніми словами, на Волині дуже мало знають про гливу та її корисні властивості, тоді як навіть вчені називають гливу «грибом майбутнього». Нині ці гриби часто можна бачити на прилавках супермаркетів. Але покупці, зокрема волиняни, найчастіше проходять повз, віддаючи перевагу більш знайомим печерицям, хоча нерідко останні називають «порожніми» грибами. Натомість, як розповідають «грибники», глива – низькокалорійний продукт, багатий вітамінами і мінералами, клітковиною і біоферментами. Чоловіки також запевняють, що гливи впливають на зниження рівня холестерину і цукру в крові, тож страви із їжі особливо рекомендовані діабетикам.

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Теги: гриби, гливи, Коршовець, Володимир Гнатюк, Олег Джигалюк
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Коментарі 4
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Щось не зрозуміло, вони їх що, у роздріб збирались продавати ці три тони? Чому не були налагоджені контракти з магазинами? Чого тепер звинувачувати карантин? Продовольчі магазине не закривались на карантин. А гливи - не самий популярний вид комерційного гриба. Суто моя думка.
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Чому було не віддати у лікарніб геріартричний пансіонат? Або організувати он-лайн продаж по мінімальній ціні?
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і я не розумію, чому саме дати зіпсуватись грибам? Онлайн розпродаж населенню, чи дійсно подарувати інтернатам на ато і тд.. це якась реклама не дуже вдала...
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Постійно шукаю в супермаркетах міста, останні півроку їх ніде немає, ну крім сільпо.
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