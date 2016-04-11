У селі на Волині раніше судимий чоловік відгамселив сусіда





Про це інформують у Володимир-Волинському відділі поліції, – передає сайт



Відомо, що 7 травня близько 16:30 раніше судимий 45-річний житель села Зимне завдав тілесних ушкоджень 65-річному жителю цього ж села.



Постраждалий отримав забій м’яких частин голови та закриту черепно-мозкову травму. Йому надали медичну допомогу, до лікарні не госпіталізовувався.



Наразі правоохоронці проводять перевірку.

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