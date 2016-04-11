вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У селі на Волині раніше судимий чоловік відгамселив сусіда

У селі на Волині раніше судимий чоловік відгамселив сусіда
У селі Зимне Володимир-Волинського району раніше судимий чоловік побив сусіда.

Про це інформують у Володимир-Волинському відділі поліції, – передає сайт “Княжий Град”.

Відомо, що 7 травня близько 16:30 раніше судимий 45-річний житель села Зимне завдав тілесних ушкоджень 65-річному жителю цього ж села.

Постраждалий отримав забій м’яких частин голови та закриту черепно-мозкову травму. Йому надали медичну допомогу, до лікарні не госпіталізовувався.

Наразі правоохоронці проводять перевірку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: побиття, сусід
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Stay at home: луцькі медики записали новий «антикоронавірусний» хіт. ВІДЕО
ТОП туристичних маршрутів на Волині, куди можна податися після карантину
Кондиціонери, зарядки для телефонів і оригінальний дизайн: які тролейбуси курсуватимуть Луцьком з вересня
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Популярну бруківку «Носталіт» виробник продає за акційною ціною*
Сьогодні, 12:30
Учні волинського ліцею долучилися до всесвітнього челенджу із оплесками вдячності. ВІДЕО
Сьогодні, 12:10
У селі на Волині раніше судимий чоловік відгамселив сусіда
Сьогодні, 12:05
Лучанин сів за ґрати на 11 років, вдруге убивши людину
Сьогодні, 11:55
Луцький Меморіал Вічної Слави з висоти пташиного польоту. ФОТО
Сьогодні, 11:35
Схожі новини
У Володимирі пиятика закінчилась реанімацією У Володимирі пиятика закінчилась реанімацією
11 квітень, 2016, 14:20
На Волині чоловік побив сусідку На Волині чоловік побив сусідку
08 квітень, 2016, 12:22
Судили волинянина, який на вокзалі «обчистив» чоловіка Судили волинянина, який на вокзалі «обчистив» чоловіка
07 травень, 09:48
На Волині чоловік відлупцював рідну сестру співмешканки На Волині чоловік відлупцював рідну сестру співмешканки
05 травень, 18:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Через гробки і поминальні дні», – Тетяна Щербак про спалах коронавірусу на Ковельщині
Сьогодні, 13:23
 0
Розповіли про жінку, що померла через коронавірус на Ковельщині
Сьогодні, 13:16
 0
Синоптик розповіла, чи буде тепло на вихідні
Сьогодні, 12:58
 0
«Люди, схаменіться!»: у Луцьку чоловік власноруч розчищав Сапалаївку від купи сміття. ФОТО
Сьогодні, 12:50
 0
На Волині судили горе-водія, який п'яним з'їхав у кювет
Сьогодні, 12:40
 0
Медіа
відео
1/8