Учні волинського ліцею долучилися до всесвітнього челенджу із оплесками вдячності. ВІДЕО

Учні ліцею №11 міста Ковеля долучилися до всесвітнього челенджу та записали відео вдячності усім, хто продовжує працювати під час світової пандемії коронавірусу.Відео опублікували на сторінці освітнього закладу у Ютуб."Ліцей №11 висловлює щиру подяку, абсолютно усім, хто працює задля нашої безпеки, ризикуючи своїм життям. Даруємо низький уклін та ці оплески звучать для вас! Увесь наш заклад від першокласників та до випускників дякує усім за працю! Бажаємо міцного здоров'я та сил!", - написали у повідомленні.Також школярі ліцею закликають долучитися до Всесвітнього челенджу вдячності усі організації та кожного українця у підтримку тих, хто працює в умовах пандемії коронавірусу.