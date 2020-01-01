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За добу на Волині виявили і знешкодили 11 снарядів, міну та гранату

За добу на Волині виявили і знешкодили 11 снарядів, міну та гранату
Група піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону Управління ДСНС у Волинській області виявила та знешкодила вибухонебезпечні предмети у декількох районах області.

Роботи проводили 7 травня, – повідомили на сайті Управління ДСНС України у Волинській області.

Зокрема, у с. Вілька Садівська Локачинського району виявили 2 артилерійських снаряди калібром 76 мм та два снаряди калібром 152 мм, у селах Затурці та Привітне цього ж району по одному артилерійському снаряду калібром 76 мм, у с. Черкаси Ковельського району – 5 артилерійських снарядів калібром 37 мм, мінометну міну та гранату.

За добу на Волині виявили і знешкодили 11 снарядів, міну та гранату


Всі вибухонебезпечні знахідки успішно знешкодили піротехніки ДСНС на спеціальних полігонах із суворим дотриманням вимог безпеки.

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Теги: ДСНС, Волинь, міни, гранати, зброя, знешкодження
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