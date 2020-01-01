За добу на Волині виявили і знешкодили 11 снарядів, міну та гранату





Роботи проводили 7 травня, – повідомили на



Зокрема, у с. Вілька Садівська Локачинського району виявили 2 артилерійських снаряди калібром 76 мм та два снаряди калібром 152 мм, у селах Затурці та Привітне цього ж району по одному артилерійському снаряду калібром 76 мм, у с. Черкаси Ковельського району – 5 артилерійських снарядів калібром 37 мм, мінометну міну та гранату.







Всі вибухонебезпечні знахідки успішно знешкодили піротехніки ДСНС на спеціальних полігонах із суворим дотриманням вимог безпеки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Група піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону Управління ДСНС у Волинській області виявила та знешкодила вибухонебезпечні предмети у декількох районах області.Роботи проводили 7 травня, – повідомили на сайті Управління ДСНС України у Волинській області.Зокрема, у с. Вілька Садівська Локачинського району виявили 2 артилерійських снаряди калібром 76 мм та два снаряди калібром 152 мм, у селах Затурці та Привітне цього ж району по одному артилерійському снаряду калібром 76 мм, у с. Черкаси Ковельського району – 5 артилерійських снарядів калібром 37 мм, мінометну міну та гранату.Всі вибухонебезпечні знахідки успішно знешкодили піротехніки ДСНС на спеціальних полігонах із суворим дотриманням вимог безпеки.

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