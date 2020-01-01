На Волині судили горе-водія, який п'яним з'їхав у кювет
Сьогодні, 12:40
У Рожищенському районі судили чоловіка, який п'яним з'їхав у кювет.
Слухання справи відбулось 4 травня. Про це йдеться у постанові суду, - пише Район.Рожище.
Обвинувачений 13 квітня о 14:20, керуючи автомобілем «АЗЛК 21412» на автодорозі між селами Доросині та Немир Рожищенського району, з'їхав у кювет, де зіткнувся з придорожнім деревом. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди автомобіль зазнав механічних пошкоджень. Чоловік керував транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння.
У судовому засіданні підсудний вину у вчиненні адміністративних правопорушень визнав. У вчиненому розкаявся.
Суддя постановив визнати чоловіка винним у вчиненні правопорушень, передбачених статями 130 частина 1 та 124 Адміністративного кодексу, наклавши штраф в розмірі 10 200 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на один рік. Також він заплатить в дохід держави 420 гривень судового збору.
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Слухання справи відбулось 4 травня. Про це йдеться у постанові суду, - пише Район.Рожище.
Обвинувачений 13 квітня о 14:20, керуючи автомобілем «АЗЛК 21412» на автодорозі між селами Доросині та Немир Рожищенського району, з'їхав у кювет, де зіткнувся з придорожнім деревом. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди автомобіль зазнав механічних пошкоджень. Чоловік керував транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння.
У судовому засіданні підсудний вину у вчиненні адміністративних правопорушень визнав. У вчиненому розкаявся.
Суддя постановив визнати чоловіка винним у вчиненні правопорушень, передбачених статями 130 частина 1 та 124 Адміністративного кодексу, наклавши штраф в розмірі 10 200 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на один рік. Також він заплатить в дохід держави 420 гривень судового збору.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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