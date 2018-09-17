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«Люди, схаменіться!»: у Луцьку чоловік власноруч розчищав Сапалаївку від купи сміття. ФОТО

«Люди, схаменіться!»: у Луцьку чоловік власноруч розчищав Сапалаївку від купи сміття. ФОТО
Лучанин Микола Падалюк самостійно вирішив розчистити труби під мостом у парку 900-річчя, де протікає річка Сапалаївка.

Молодика помітила Світлана Конишук. Про його благородний вчинок вона розповіла на своїй сторінці у фейсбуці, пише "12 канал".

“Микола Падалюк взявся розчищати і виймати з Сапалаївки все те сміття, яке там назбиралось. Хоч погода була тепла , але вода ще дуже холодна , а він в сандалях і в шортах залазив в ту холодну ісмердючу воду. Хлопець запроста міг поранитись, бо чого тільки там не було: гілки, пляшки, якісь шмати, скло і… ШИНИ! Навіщо в річку кидати ШИНИ! НАЩО! 5 чи 6 шин йому вдалось дістати звідти з ПРЕВЕЛИКИМ трудом , а скільки їх там ще залишилось?”, – написала жінка.

“Люди схаменіться!!! Станьте вже нарешті ЛЮДЬМИ !!! Відносьтесь до всього, шо вас оточує, як до себе, як до свого дом !!! ВАМ, НАМ тут жити!!!”, – йдеться у тексті.

«Люди, схаменіться!»: у Луцьку чоловік власноруч розчищав Сапалаївку від купи сміття. ФОТО
«Люди, схаменіться!»: у Луцьку чоловік власноруч розчищав Сапалаївку від купи сміття. ФОТО
«Люди, схаменіться!»: у Луцьку чоловік власноруч розчищав Сапалаївку від купи сміття. ФОТО

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Теги: Сапалаївка, сміття, лучанин
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