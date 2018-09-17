«Люди, схаменіться!»: у Луцьку чоловік власноруч розчищав Сапалаївку від купи сміття. ФОТО

Микола Падалюк самостійно вирішив розчистити труби під мостом у парку 900-річчя, де протікає річка Сапалаївка.



Молодика помітила Світлана Конишук. Про його благородний вчинок вона розповіла на своїй сторінці у фейсбуці, пише



“Микола Падалюк взявся розчищати і виймати з Сапалаївки все те сміття, яке там назбиралось. Хоч погода була тепла , але вода ще дуже холодна , а він в сандалях і в шортах залазив в ту холодну ісмердючу воду. Хлопець запроста міг поранитись, бо чого тільки там не було: гілки, пляшки, якісь шмати, скло і… ШИНИ! Навіщо в річку кидати ШИНИ! НАЩО! 5 чи 6 шин йому вдалось дістати звідти з ПРЕВЕЛИКИМ трудом , а скільки їх там ще залишилось?”, – написала жінка.



“Люди схаменіться!!! Станьте вже нарешті ЛЮДЬМИ !!! Відносьтесь до всього, шо вас оточує, як до себе, як до свого дом !!! ВАМ, НАМ тут жити!!!”, – йдеться у тексті.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучанинсамостійно вирішив розчистити труби під мостом у парку 900-річчя, де протікає річка Сапалаївка.Молодика помітила. Про його благородний вчинок вона розповіла на своїй сторінці у фейсбуці, пише "12 канал". “Микола Падалюк взявся розчищати і виймати з Сапалаївки все те сміття, яке там назбиралось. Хоч погода була тепла , але вода ще дуже холодна , а він в сандалях і в шортах залазив в ту холодну ісмердючу воду. Хлопець запроста міг поранитись, бо чого тільки там не було: гілки, пляшки, якісь шмати, скло і… ШИНИ! Навіщо в річку кидати ШИНИ! НАЩО! 5 чи 6 шин йому вдалось дістати звідти з ПРЕВЕЛИКИМ трудом , а скільки їх там ще залишилось?”, – написала жінка.“Люди схаменіться!!! Станьте вже нарешті ЛЮДЬМИ !!! Відносьтесь до всього, шо вас оточує, як до себе, як до свого дом !!! ВАМ, НАМ тут жити!!!”, – йдеться у тексті.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію