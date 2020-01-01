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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Розповіли про жінку, що померла через коронавірус на Ковельщині

Розповіли про жінку, що померла через коронавірус на Ковельщині
Десята жертва коронавірусу на Волині – жінка 1942 року народження з Ковеля.

Про це йшлося сьогодні, 8 травня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.

Заступниця голови Волинської ОДА Тетяна Щербак розповіла, що жінка мала гіпертонічну хворобу.

Нагадаємо, станом на ранок 8 травня в області зареєстрували 424 випадки COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР. Одужало 118 осіб. 10 випадків хвороби, на жаль, завершились летально.

«Ситуація досить складна, але у порівнянні з країною – керована і регульована», - висловилася Щербак.




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Теги: смерть, коронавірус, Ковельщина, жінка
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