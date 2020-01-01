Розповіли про жінку, що померла через коронавірус на Ковельщині





Про це йшлося сьогодні, 8 травня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.



Заступниця голови Волинської ОДА Тетяна Щербак розповіла, що жінка мала гіпертонічну хворобу.



Нагадаємо,



«Ситуація досить складна, але у порівнянні з країною – керована і регульована», - висловилася Щербак.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Десята жертва коронавірусу на Волині – жінка 1942 року народження з Ковеля.Про це йшлося сьогодні, 8 травня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.Заступниця голови Волинської ОДАрозповіла, що жінка мала гіпертонічну хворобу.Нагадаємо, станом на ранок 8 травня в області зареєстрували 424 випадки COVID-19 , які підтверджені лабораторно методом ПЛР. Одужало 118 осіб. 10 випадків хвороби, на жаль, завершились летально.«Ситуація досить складна, але у порівнянні з країною – керована і регульована», - висловилася Щербак.

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