Спалах коронавірусу у психлікарні Олики: інфікувалися 10 медпрацівників і 6 пацієнтів





Про це йшлося сьогодні, 8 травня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.



Заступниця голови Волинської ОДА Тетяна Щербак розповіла, що учора, 7 травня, робили ще 19 проб на виявлення коронавірусу у медиків та пацієнтів закладу, але вони, на щастя, були негативними.



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Серед 16 інфікованих – 10 працівників (1 лікар, 5 медсестер і 4 випадки серед молодшого медичного персоналу) лікарні і 6 пацієнтів, одна з них померла декілька днів тому.



Чотирьох хворих з Олики перевели в обласну інфекційну лікарню. Щодо тих, що залишилися в Олиці, то одну хвору ізолювали в окрему палату.



«У неї відсутня клініка хвороби, питання її госпіталізації вирішується», - сказала Щербак.



Під медичним наглядом нині – 17 контактних осіб, які були контактні. Встановлено 23 контактні особи із медпрацівників, у 10 з них виявили коронавірус. Загалом лабораторний аналіз на виявлення недуги зробили 40 особам, у 16 з яких підтвердили інфікування.



Нагадаємо, на Волині

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській обласній психіатричній лікарні, що в селищі Олика, зареєстрували 16 випадків інфікування коронавірусом.Про це йшлося сьогодні, 8 травня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.Заступниця голови Волинської ОДАрозповіла, що учора, 7 травня, робили ще 19 проб на виявлення коронавірусу у медиків та пацієнтів закладу, але вони, на щастя, були негативними.Серед 16 інфікованих – 10 працівників (1 лікар, 5 медсестер і 4 випадки серед молодшого медичного персоналу) лікарні і 6 пацієнтів, одна з них померла декілька днів тому.Чотирьох хворих з Олики перевели в обласну інфекційну лікарню. Щодо тих, що залишилися в Олиці, то одну хвору ізолювали в окрему палату.«У неї відсутня клініка хвороби, питання її госпіталізації вирішується», - сказала Щербак.Під медичним наглядом нині – 17 контактних осіб, які були контактні. Встановлено 23 контактні особи із медпрацівників, у 10 з них виявили коронавірус. Загалом лабораторний аналіз на виявлення недуги зробили 40 особам, у 16 з яких підтвердили інфікування.Нагадаємо, на Волині 4 травня від коронавірусу померла жінка, яка лікувалася у психіатричній лікарні в Олиці.

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