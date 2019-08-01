Нараду щодо обміління Світязю скасували, бо на неї прийшли журналісти





Таке рішення прийняли учасники зібрання, оскільки на засіданні планували обговорити, зокрема й конфіденційну інформацію, яка стосувалася ймовірних причин обміління Шацьких озер, – пишуть на



На засідання прийшла знімальна група «Перший –TV.Луцьк», телеканалу який має стосунок до депутата обласної ради Володимира Бондара, бізнес якого пов’язують із лохиновим плантаціями поблизу о.Світязь, тому учасники засідання вирішили припинити засідання, а наступне провести у закритому режимі.



Представники правоохоронних органів, СБУ та прокуратури Волинської області, Регіонального офісу водних ресурсів, Державної екологічної інспекції у Волинській області, Управління агропромислового розвитку та управління екології Волинської обласної державної адміністрації відмовилися у присутності преси обговорювати питання обміління Світязю у запланованому форматі.



Начальник Державної екологічної служби у Волинській області Олександр Кралюк, зокрема зазначив, що він не зможе говорити у присутності представників ЗМІ, оскільки його доповідь містить інформацію з обмеженим доступом. Тож засідання вирішили припинити через недоцільність її проведення у такому режимі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нараду з питань обміління Світязя та правомірності руйнування меліоративних систем, яка мала відбутися у Волинській обласній державній адміністрації 8 травня, скасували.Таке рішення прийняли учасники зібрання, оскільки на засіданні планували обговорити, зокрема й конфіденційну інформацію, яка стосувалася ймовірних причин обміління Шацьких озер, – пишуть на сторінці Волинської ОДА.На засідання прийшла знімальна група «Перший –TV.Луцьк», телеканалу який має стосунок до депутата обласної ради, бізнес якого пов’язують із лохиновим плантаціями поблизу о.Світязь, тому учасники засідання вирішили припинити засідання, а наступне провести у закритому режимі.Представники правоохоронних органів, СБУ та прокуратури Волинської області, Регіонального офісу водних ресурсів, Державної екологічної інспекції у Волинській області, Управління агропромислового розвитку та управління екології Волинської обласної державної адміністрації відмовилися у присутності преси обговорювати питання обміління Світязю у запланованому форматі.Начальник Державної екологічної служби у Волинській області, зокрема зазначив, що він не зможе говорити у присутності представників ЗМІ, оскільки його доповідь містить інформацію з обмеженим доступом. Тож засідання вирішили припинити через недоцільність її проведення у такому режимі.

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