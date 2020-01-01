У Луцьку викрили поліцейського-наркоторговця: деталі затримання. ФОТО

затримали в Луцьку при збуті наркотиків.



Служба безпеки України підозрює працівника одного з районних відділів Головного управління Національної поліції у Волинській області в організації угруповання, яке спеціалізувалося на збуті наркотиків, інформує



За версією слідства, поліцейський залучив до складу групи двох мешканців обласного центру. Зловмисники налагодили реалізацію канабісу на території регіону. Клієнтів вони підшукували через особисті зв’язки і самостійно збували товар замовникам.



Правоохоронці затримали організатора згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України поблизу Луцька під час збуту чергової партії наркотиків. Раніше оперативники спецслужби задокументували ще два факти продажу канабісу.



Під час обшуку за місцем проживання одного із фігурантів правоохоронці виявили психотропні речовини, засоби для їх розфасовування і гроші, одержані незаконним шляхом.



Наразі поліцейському повідомили про підозру за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Вирішують питання щодо обрання міри запобіжного заходу.



Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх учасників групи, а також осіб, причетних до її діяльності.

Викриття зловмисників проводилось спільно з Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у м. Львів під процесуальним керівництвом прокуратури Волинської області.





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