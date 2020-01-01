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На Закарпатті коронавірус спалахнув у школі-інтернаті

На Закарпатті коронавірус спалахнув у школі-інтернаті
В Перечинській ОТГ Закарпатської області трапився спалах коронавірусної інфекції у школі-інтернаті.

Виявили 26 випадків зараження. Про це повідомив глава ОТГ Іван Погоріляк у Facebook, - пише Обозреватель.

"В Перечинській ОТГ виявлено 26 хворих осіб із коронавірусом, 5 осіб із села Зарічове і 21 – з міста Перечин. Такий різкий спалах захворювання отримали завдяки тестам, проведеним напередодні в одному з навчальних закладів міста Перечин, там виявлено коронавірус у працівників і членів їхніх сімей", – поділився Погоріляк.

За словами глави Перечинської ОТГ, більшість із цих хворих мають легкий перебіг захворювання. 5 осіб госпіталізовано.

Зауважимо, станом на 8 травня на Закарпатті у 644 осіб встановлений діагноз COVID-19.


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Теги: коронавірус, Закарпаття, хвороба
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