На Закарпатті коронавірус спалахнув у школі-інтернаті





Виявили 26 випадків зараження. Про це повідомив глава ОТГ Іван Погоріляк у Facebook, - пише



"В Перечинській ОТГ виявлено 26 хворих осіб із коронавірусом, 5 осіб із села Зарічове і 21 – з міста Перечин. Такий різкий спалах захворювання отримали завдяки тестам, проведеним напередодні в одному з навчальних закладів міста Перечин, там виявлено коронавірус у працівників і членів їхніх сімей", – поділився Погоріляк.



За словами глави Перечинської ОТГ, більшість із цих хворих мають легкий перебіг захворювання. 5 осіб госпіталізовано.



Зауважимо, станом на 8 травня на Закарпатті у 644 осіб встановлений діагноз COVID-19.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Перечинській ОТГ Закарпатської області трапився спалах коронавірусної інфекції у школі-інтернаті.Виявили 26 випадків зараження. Про це повідомив глава ОТГ Іван Погоріляк у Facebook, - пише Обозреватель "В Перечинській ОТГ виявлено 26 хворих осіб із коронавірусом, 5 осіб із села Зарічове і 21 – з міста Перечин. Такий різкий спалах захворювання отримали завдяки тестам, проведеним напередодні в одному з навчальних закладів міста Перечин, там виявлено коронавірус у працівників і членів їхніх сімей", – поділився Погоріляк.За словами глави Перечинської ОТГ, більшість із цих хворих мають легкий перебіг захворювання. 5 осіб госпіталізовано.Зауважимо, станом на 8 травня на Закарпатті у 644 осіб встановлений діагноз COVID-19.

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