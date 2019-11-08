У Польщі в страшній аварії загинув 19-річний українець. ФОТО
Сьогодні, 14:32
У місті Вроцлав (Польща) сталася трагічна ДТП за участю хлопця з України.
Аварія трапилась 8 травня приблизно о 11 годині ранку, - пише видання inpoland.
Поліцейські, котрі працювали на місці події, припускають, що молодий чоловік, який керував автомобілем Mazda, з’їхав на придорожню смугу, а потім зіткнувся з легковиком Mitsubishi, який їхав назустріч.
Сила удару була дуже великою, а транспортні засоби сильно пошкоджені.
На жаль, внаслідок отриманих травм, незважаючи на спроби реанімації, 19-річний водій Mazda помер на місці. Водій Mitsubishi також отримав поранення, але він не зазнав травм, які загрожують його життю.
Як стало відомо, загиблий — громадянин України. Впродовж останнього часу хлопець працював кур’єром з доставки піци. У Вроцлаві проживав сам, батьки залишились в Україні.
На місці події працювали поліцейські, пожежники та медики.
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Аварія трапилась 8 травня приблизно о 11 годині ранку, - пише видання inpoland.
Поліцейські, котрі працювали на місці події, припускають, що молодий чоловік, який керував автомобілем Mazda, з’їхав на придорожню смугу, а потім зіткнувся з легковиком Mitsubishi, який їхав назустріч.
Сила удару була дуже великою, а транспортні засоби сильно пошкоджені.
На жаль, внаслідок отриманих травм, незважаючи на спроби реанімації, 19-річний водій Mazda помер на місці. Водій Mitsubishi також отримав поранення, але він не зазнав травм, які загрожують його життю.
Як стало відомо, загиблий — громадянин України. Впродовж останнього часу хлопець працював кур’єром з доставки піци. У Вроцлаві проживав сам, батьки залишились в Україні.
На місці події працювали поліцейські, пожежники та медики.
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