У Польщі в страшній аварії загинув 19-річний українець. ФОТО





Аварія трапилась 8 травня приблизно о 11 годині ранку, - пише видання



Поліцейські, котрі працювали на місці події, припускають, що молодий чоловік, який керував автомобілем Mazda, з’їхав на придорожню смугу, а потім зіткнувся з легковиком Mitsubishi, який їхав назустріч.



Сила удару була дуже великою, а транспортні засоби сильно пошкоджені.



На жаль, внаслідок отриманих травм, незважаючи на спроби реанімації, 19-річний водій Mazda помер на місці. Водій Mitsubishi також отримав поранення, але він не зазнав травм, які загрожують його життю.



Як стало відомо, загиблий — громадянин України. Впродовж останнього часу хлопець працював кур’єром з доставки піци. У Вроцлаві проживав сам, батьки залишились в Україні.



На місці події працювали поліцейські, пожежники та медики.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Вроцлав (Польща) сталася трагічна ДТП за участю хлопця з України.Аварія трапилась 8 травня приблизно о 11 годині ранку, - пише видання inpoland Поліцейські, котрі працювали на місці події, припускають, що молодий чоловік, який керував автомобілем Mazda, з’їхав на придорожню смугу, а потім зіткнувся з легковиком Mitsubishi, який їхав назустріч.Сила удару була дуже великою, а транспортні засоби сильно пошкоджені.На жаль, внаслідок отриманих травм, незважаючи на спроби реанімації, 19-річний водій Mazda помер на місці. Водій Mitsubishi також отримав поранення, але він не зазнав травм, які загрожують його життю.Як стало відомо, загиблий — громадянин України. Впродовж останнього часу хлопець працював кур’єром з доставки піци. У Вроцлаві проживав сам, батьки залишились в Україні.На місці події працювали поліцейські, пожежники та медики.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію