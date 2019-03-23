У Кабміні пояснили, чому деякі українські медики не отримали потрійної доплати до зарплати

Олег Немчінов заявив, що в деяких облдержадміністраціях кошти було розподілено на «медичні цілі», але не на зарплату лікарям.



Деякі обласні державні адміністрації витратили кошти,



«Тобто вони були використані нібито на медичні цілі, а не на зарплату», – сказав Немчінов.



Він зазначив: як витратити ці гроші, вирішували безпосередньо облдержадміністрації, тому є підстави притягати до відповідальності керівників ОДА, фінансових підрозділів, медичних департаментів та медустанов.



23 березня Кабінет Міністрів України затвердив пропозицію Міністерства охорони здоров’я щодо погодинної оплати праці медичних працівників, які лікують заражених коронавірусом. Зарплата деяких медиків мала збільшитися утричі.



18 квітня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль закликав повідомляти про затримки з виплатою зарплат медикам.



6 травня міністр охорони здоров’я України Максим Степанов пообіцяв, що медики отримають свої виплати найближчими днями.



Спалах коронавірусної інфекції COVID-19 виник у грудні 2019 року в Китаї. 11 березня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила поширення коронавірусу пандемією.



В Україні станом на ранок 8 травня коронавірус підтверджено у 14 195 осіб, 361 людина померла, а 2706 хворих одужали.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністр Кабінету Міністрів Українизаявив, що в деяких облдержадміністраціях кошти було розподілено на «медичні цілі», але не на зарплату лікарям.Деякі обласні державні адміністрації витратили кошти, виділені на доплату медикам , які борються з коронавірусом, на закупівлю медтехніки та обладнання в лікарні, – пише видання «Діалоги» «Тобто вони були використані нібито на медичні цілі, а не на зарплату», – сказав Немчінов.Він зазначив: як витратити ці гроші, вирішували безпосередньо облдержадміністрації, тому є підстави притягати до відповідальності керівників ОДА, фінансових підрозділів, медичних департаментів та медустанов.23 березня Кабінет Міністрів України затвердив пропозицію Міністерства охорони здоров’я щодо погодинної оплати праці медичних працівників, які лікують заражених коронавірусом. Зарплата деяких медиків мала збільшитися утричі.18 квітня прем’єр-міністр Українизакликав повідомляти про затримки з виплатою зарплат медикам.6 травня міністр охорони здоров’я Українипообіцяв, що медики отримають свої виплати найближчими днями.Спалах коронавірусної інфекції COVID-19 виник у грудні 2019 року в Китаї. 11 березня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила поширення коронавірусу пандемією.В Україні станом на ранок 8 травня коронавірус підтверджено у 14 195 осіб, 361 людина померла, а 2706 хворих одужали.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію