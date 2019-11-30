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Понад 50 вебсайтів і 1500 жертв: розповілили деталі затримання шахраїв, які продавали підробки дорогих девайсів

Понад 50 вебсайтів і 1500 жертв: розповілили деталі затримання шахраїв, які продавали підробки дорогих девайсів
5 травня у Львові на вулиці Б.Тена у рамках кримінального провадження затримали підозрюваних у шахрайстві. Масштаб злочину охоплює декілька областей України, серед них - Волинь.

Департамент кіберполіції Національної поліції України повідомив деталі справи.

Виявилося, що фігуранти створили понад 50 вебсайтів для збуту гаджетів. Встановили, що лише протягом трьох місяців 1500 громадян придбали фальсифіковану техніку на суму понад 1,5 мільйона гривень. Правоохоронці провели обшуки у Львові, Києві та на Волині.

Співробітники Департаменту кіберполіції спільно зі слідчим управлінням поліції Львівщини, під процесуальним керівництвом прокуратури Львівської області, із залученням бійців спецпідрозділу КОРД та батальйону поліції особливого призначення викрили групу зловмисників, які через Інтернет продавали підроблену техніку.

Понад 50 вебсайтів і 1500 жертв: розповілили деталі затримання шахраїв, які продавали підробки дорогих девайсів


Кіберполіція встановила, що до такої діяльності причетні 11 осіб, мешканців м. Львова, Львівської та Волинської областей. Для своїх шахрайських дій зловмисники створили понад 50 вебсайтів, на яких пропонували придбати фальсифіковану техніку відомої марки, та відкрили магазин.

Товар для продажу фігуранти замовляли з Китаю. Для того, щоб він мав вигляд оригіналу, використовували новітню поліграфію, копії оригінальних упаковок, відтиски марки та унікальні ідентифікатори.

Встановили, що лише за останні три місяці 1500 громадян придбали фальсифіковану техніку на суму понад 1,5 мільйона гривень.

Понад 50 вебсайтів і 1500 жертв: розповілили деталі затримання шахраїв, які продавали підробки дорогих девайсів


Правоохоронці провели 17 обшуків за місцями мешкання та в автомобілях фігурантів у Львові, Києві та на Волині, а також у приміщенні магазину. За результатами вилучили ноутбуки, системні блоки, планшети, мобільні телефони, навушники та коробки до них, наклейки зі штрих-кодами, коробки до мобільних телефонів, банківські картки, стартові пакети, флеш-накопичувачі даних, наліпки з логотипом, наліпки з IMEI до мобільних телефонів, жорсткі диски, печатку магазину, приладдя для виготовлення коробок та пакування товару, інструкції до мобільних телефонів і транспортні засоби.

Понад 50 вебсайтів і 1500 жертв: розповілили деталі затримання шахраїв, які продавали підробки дорогих девайсів


За цим фактом розслідують кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство), ч. 2 ст. 229 (Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару) Кримінального кодексу України. Наразі сімом особам оголосили про підозру, двох організаторів затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Досудове розслідування триває.


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Теги: Волинь, шахраї, підробка, техніка, кримінал
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Коментарі 1
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