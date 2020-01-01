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На Волині судили продавця, яка торгувала в магазині без маски

На Волині судили продавця, яка торгувала в магазині без маски
Підприємицю, яка торгувала у рожищенському магазині без маски, судили.

Слухання справи відбулось 4 травня. Про це йдеться у постанові суду,повідомляє "Район. Рожище".

Обвинувачена 24 квітня близько 18:40 у магазині «Продукти до сусіда», що знаходиться вмісті Рожище на вулиці Гранична, 81, здійснювала торгівлю продуктами харчування без засобів індивідуального захисту (маски).

У судовому засіданні жінка свою вину у вчиненні правопорушення визнала та щиро розкаялася.

Суд постановив визнати підприємицю винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 44-3 Адміністративного кодексу, від адміністративної відповідальності звільнити за малозначністю вчиненого правопорушення, оголосити усне зауваження, провадження у справі закрити.

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Теги: продавець, магазин, карантинні обмеження
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