На Волині судили продавця, яка торгувала в магазині без маски
Сьогодні, 15:08
Підприємицю, яка торгувала у рожищенському магазині без маски, судили.
Слухання справи відбулось 4 травня. Про це йдеться у постанові суду,повідомляє "Район. Рожище".
Обвинувачена 24 квітня близько 18:40 у магазині «Продукти до сусіда», що знаходиться вмісті Рожище на вулиці Гранична, 81, здійснювала торгівлю продуктами харчування без засобів індивідуального захисту (маски).
У судовому засіданні жінка свою вину у вчиненні правопорушення визнала та щиро розкаялася.
Суд постановив визнати підприємицю винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 44-3 Адміністративного кодексу, від адміністративної відповідальності звільнити за малозначністю вчиненого правопорушення, оголосити усне зауваження, провадження у справі закрити.
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Слухання справи відбулось 4 травня. Про це йдеться у постанові суду,повідомляє "Район. Рожище".
Обвинувачена 24 квітня близько 18:40 у магазині «Продукти до сусіда», що знаходиться вмісті Рожище на вулиці Гранична, 81, здійснювала торгівлю продуктами харчування без засобів індивідуального захисту (маски).
У судовому засіданні жінка свою вину у вчиненні правопорушення визнала та щиро розкаялася.
Суд постановив визнати підприємицю винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 44-3 Адміністративного кодексу, від адміністративної відповідальності звільнити за малозначністю вчиненого правопорушення, оголосити усне зауваження, провадження у справі закрити.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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