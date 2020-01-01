На Волині судили продавця, яка торгувала в магазині без маски





Слухання справи відбулось 4 травня. Про це йдеться у постанові суду,повідомляє



Обвинувачена 24 квітня близько 18:40 у магазині «Продукти до сусіда», що знаходиться вмісті Рожище на вулиці Гранична, 81, здійснювала торгівлю продуктами харчування без засобів індивідуального захисту (маски).



У судовому засіданні жінка свою вину у вчиненні правопорушення визнала та щиро розкаялася.



Суд постановив визнати підприємицю винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 44-3 Адміністративного кодексу, від адміністративної відповідальності звільнити за малозначністю вчиненого правопорушення, оголосити усне зауваження, провадження у справі закрити.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Підприємицю, яка торгувала у рожищенському магазині без маски, судили.Слухання справи відбулось 4 травня. Про це йдеться у постанові суду,повідомляє "Район. Рожище". Обвинуваченау магазині «Продукти до сусіда», що знаходиться вмісті Рожище на вулиці Гранична, 81, здійснювала торгівлю продуктами харчування без засобів індивідуального захисту (маски).У судовому засіданні жінка свою вину у вчиненні правопорушення визнала та щиро розкаялася.Суд постановив визнати підприємицю винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 44-3 Адміністративного кодексу, від адміністративної відповідальності звільнити за малозначністю вчиненого правопорушення, оголосити усне зауваження, провадження у справі закрити.

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