На Волині розшукують жінку, що втекла з медзакладу у Липинах

Лінник Інну Володимирівну, 17 серпня 1971 року народження, жительку села Гірки Любешівського району.



Жінка у середу, 6 травня, близько 19:00 години самовільно залишила медичний заклад у селі Липини Луцького району та дотепер її місцезнаходження невідоме, –



Прикмети: зріст 160 см, повної тілобудови, волосся чорне, на лівій щоці родимка.



Була одягнена: в чорні джинси, зелену куртку, взуття сірого кольору. При собі мала сумку коричневого кольору.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліцейські Головного управління національної поліції у Волинській області розшукує зниклу, 17 серпня 1971 року народження, жительку села Гірки Любешівського району.Жінка у середу, 6 травня, близько 19:00 години самовільно залишила медичний заклад у селі Липини Луцького району та дотепер її місцезнаходження невідоме, – повідомляє комунікації поліції Волинської області.Прикмети: зріст 160 см, повної тілобудови, волосся чорне, на лівій щоці родимка.Була одягнена: в чорні джинси, зелену куртку, взуття сірого кольору. При собі мала сумку коричневого кольору.

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