вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині розшукують жінку, що втекла з медзакладу у Липинах

На Волині розшукують жінку, що втекла з медзакладу у Липинах
Поліцейські Головного управління національної поліції у Волинській області розшукує зниклу Лінник Інну Володимирівну, 17 серпня 1971 року народження, жительку села Гірки Любешівського району.

Жінка у середу, 6 травня, близько 19:00 години самовільно залишила медичний заклад у селі Липини Луцького району та дотепер її місцезнаходження невідоме, – повідомляє комунікації поліції Волинської області.

Прикмети: зріст 160 см, повної тілобудови, волосся чорне, на лівій щоці родимка.

Була одягнена: в чорні джинси, зелену куртку, взуття сірого кольору. При собі мала сумку коричневого кольору.

На Волині розшукують жінку, що втекла з медзакладу у Липинах



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, розшук, Липини
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Stay at home: луцькі медики записали новий «антикоронавірусний» хіт. ВІДЕО
ТОП туристичних маршрутів на Волині, куди можна податися після карантину
Кондиціонери, зарядки для телефонів і оригінальний дизайн: які тролейбуси курсуватимуть Луцьком з вересня
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
9 мешканців Ковеля отримали пам’ятні медалі
Сьогодні, 16:10
На волинському озері браконьєри, втікаючи, залишили рибу у сітках. ФОТО
Сьогодні, 16:05
На Волині розшукують жінку, що втекла з медзакладу у Липинах
Сьогодні, 15:50
Судитимуть директора волинського підприємства, яке вивозило небезпечні відходи
Сьогодні, 15:37
У Луцьку з 11 травня запрацюють магазини в ТРЦ, перукарні та літні майданчики кафе
Сьогодні, 15:26
Схожі новини
Через неправильне паркування луцька поліція виявила чоловіка, який був у розшуку Через неправильне паркування луцька поліція виявила чоловіка, який був у розшуку
28 квітень, 21:56
На Волині розшукали неповнолітню дівчину, яка зникла тиждень тому На Волині розшукали неповнолітню дівчину, яка зникла тиждень тому
27 квітень, 11:36
На Волині розшукують 67-річного крадія На Волині розшукують 67-річного крадія
11 квітень, 12:35
Уже два тижні шукають зниклу 26-річну жительку Ковеля Уже два тижні шукають зниклу 26-річну жительку Ковеля
07 квітень, 11:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
9 мешканців Ковеля отримали пам’ятні медалі
Сьогодні, 16:10
 0
На волинському озері браконьєри, втікаючи, залишили рибу у сітках. ФОТО
Сьогодні, 16:05
 0
На Волині розшукують жінку, що втекла з медзакладу у Липинах
Сьогодні, 15:50
 0
Судитимуть директора волинського підприємства, яке вивозило небезпечні відходи
Сьогодні, 15:37
 0
У Луцьку з 11 травня запрацюють магазини в ТРЦ, перукарні та літні майданчики кафе
Сьогодні, 15:26
 0
Медіа
відео
1/8