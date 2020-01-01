На Волині розшукують жінку, що втекла з медзакладу у Липинах
Сьогодні, 15:50
Поліцейські Головного управління національної поліції у Волинській області розшукує зниклу Лінник Інну Володимирівну, 17 серпня 1971 року народження, жительку села Гірки Любешівського району.
Жінка у середу, 6 травня, близько 19:00 години самовільно залишила медичний заклад у селі Липини Луцького району та дотепер її місцезнаходження невідоме, – повідомляє комунікації поліції Волинської області.
Прикмети: зріст 160 см, повної тілобудови, волосся чорне, на лівій щоці родимка.
Була одягнена: в чорні джинси, зелену куртку, взуття сірого кольору. При собі мала сумку коричневого кольору.
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Жінка у середу, 6 травня, близько 19:00 години самовільно залишила медичний заклад у селі Липини Луцького району та дотепер її місцезнаходження невідоме, – повідомляє комунікації поліції Волинської області.
Прикмети: зріст 160 см, повної тілобудови, волосся чорне, на лівій щоці родимка.
Була одягнена: в чорні джинси, зелену куртку, взуття сірого кольору. При собі мала сумку коричневого кольору.
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Сьогодні, 15:50