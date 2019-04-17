У селі Дачне будують перший дитячий садочок





Дошкільний навчальний заклад входить в перелік об’єктів, що будуються на Волині в рамках програми Президента України «Велике будівництво», –



Загальна кошторисна вартість будівництва дитсадка становить 31 мільйон 320 тисяч гривень. Обсяг фінансування у 2020 році становить 22 мільйони гривень.



Тут уже збудували корпус, вставленні вікна та двері, проведена електрика та водопостачання, завершуються зовнішні оздоблювальні роботи фасаду. Окрім цього, дитячий садочок має окрему котельню.



До цього часу у селі Дачне не було дитячого садка, тому батьки були змушені возити малюків у ДНЗ обласного центру або навколишніх сіл. Відтак, реалізація цього проекту дасть можливість дітям навчатися та розвиватися у сучасному дошкільному навчальному закладі свого населеного пункту.



До слова, згідно з картою проект у 2020-го році в рамках програми «Велике будівництво» у Волинській області сконцентрують увагу на будівництві 7-ми шкіл, 3-ох дитсадків, 2-х шкільних спортзалів, 7-ми приймальних відділень лікарень та оновленні 82-х кілометрів місцевих доріг.







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