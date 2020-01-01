На волинському озері браконьєри, втікаючи, залишили рибу у сітках. ФОТО





Про це



4 травня в ході рибоохоронної роботи на озері Турське поблизу села Тур рибпатрульні спільно з громадськими активістами викрили три грубих порушення правил рибальства. Троє громадян ловили рибу забороненими знаряддями – трьома мисиновими сітками.



Завдяки оперативним діям рейдової групи порушники не встигли завдати шкоди рибному господарству. На викритих громадян оформили адміністративні протоколи за ч. 4. ст. 85 КУпАП. Матеріали справ направили до суду для притягнення порушників до відповідальності. Заборонені знаряддя вилучили.



Пізніше під час обстеження на озері Турське виявили безгосподарське майно. З водойми вилучили 19 сіток, загальною довжиною 780 метрів. Рибу, що знаходилися у сітках, а саме 15 карасів сріблястого, загальною ваго 5 кг, повернули у водойму. Склали відповідні акти.



Наступного дня викрили сімох громадян, які порушували правила рибальства на озері Оріхівське Ратнівського району. На осіб оформили протоколи про адмінправопорушення за ч. 3 ст. 85 КУпАП. Також з чоловіками проведено масово-роз’яснювальну роботу щодо відповідальності за порушення Правил рибальства у нерестовий період.



Того ж дня виявили порушника, який ловив рибу лісковою сіткою. Інцидент стався на озері Оріхівське, щр поблизу села Оріхове Ратнівського району.



6 травня близько 14 години на меліоративному каналі поблизу села Лишнівка Маневицького району викрили аналогічне порушення. Двоє громадян ловили рибу забороненим знаряддям – мисиновою сіткою.



На усіх викритих громадян склали адміністративні протоколи за ч. 4. ст. 85 КУпАП. Матеріали справ направили до судів для притягнення порушників до відповідальності. Заборонені знаряддя вилучили.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині з 4 по 6 травня державні інспектори рибпатруля здійснили рейд на водні об’єкти Волинської області. Заходи провели на території Ратнівського та Маневицького районів.Про це повідомляє Волинський рибоохоронний патруль у Волинській обалсті.4 травня в ході рибоохоронної роботи на озері Турське поблизу села Тур рибпатрульні спільно з громадськими активістами викрили три грубих порушення правил рибальства. Троє громадян ловили рибу забороненими знаряддями – трьома мисиновими сітками.Завдяки оперативним діям рейдової групи порушники не встигли завдати шкоди рибному господарству. На викритих громадян оформили адміністративні протоколи за ч. 4. ст. 85 КУпАП. Матеріали справ направили до суду для притягнення порушників до відповідальності. Заборонені знаряддя вилучили.Пізніше під час обстеження на озері Турське виявили безгосподарське майно. З водойми вилучили 19 сіток, загальною довжиною 780 метрів. Рибу, що знаходилися у сітках, а саме 15 карасів сріблястого, загальною ваго 5 кг, повернули у водойму. Склали відповідні акти.Наступного дня викрили сімох громадян, які порушували правила рибальства на озері Оріхівське Ратнівського району. На осіб оформили протоколи про адмінправопорушення за ч. 3 ст. 85 КУпАП. Також з чоловіками проведено масово-роз’яснювальну роботу щодо відповідальності за порушення Правил рибальства у нерестовий період.Того ж дня виявили порушника, який ловив рибу лісковою сіткою. Інцидент стався на озері Оріхівське, щр поблизу села Оріхове Ратнівського району.6 травня близько 14 години на меліоративному каналі поблизу села Лишнівка Маневицького району викрили аналогічне порушення. Двоє громадян ловили рибу забороненим знаряддям – мисиновою сіткою.На усіх викритих громадян склали адміністративні протоколи за ч. 4. ст. 85 КУпАП. Матеріали справ направили до судів для притягнення порушників до відповідальності. Заборонені знаряддя вилучили.

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