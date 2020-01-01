9 мешканців Ковеля отримали пам’ятні медалі
Сьогодні, 16:10
У Ковелі ветеранам вручили пам’ятні медалі “За бойові заслуги. 75 років Перемоги над нацизмом”. Це нагорода для безпосередніх учасників бойових дій (народжених до 1 січня 1928 року).
Про це йдеться на сайті Ковельради.
Тож дев’ятом мешканцям Ковеля напередодні свята вручили пам’ятні медалі. Серед них — Степан Борисюк, Григорій Макарук, Леонід Коняхін, Григорій Римар, Микола Шух, Микола Здихальський, Микола Волянюк, Андрій Хрущ, Микола Троцюк.
Ветерани воювали на різних фронтах Другої світової. Вони звільняли Україну, Латвію, Польщу, брали участь у битві за Берлін.
Працівники соціальних служб міста Ковель відвідали ветеранів, привітали їх зі святом, передали нагороди, а також продуктові набори та побажали усім міцного здоров’я і довголіття.
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Про це йдеться на сайті Ковельради.
Тож дев’ятом мешканцям Ковеля напередодні свята вручили пам’ятні медалі. Серед них — Степан Борисюк, Григорій Макарук, Леонід Коняхін, Григорій Римар, Микола Шух, Микола Здихальський, Микола Волянюк, Андрій Хрущ, Микола Троцюк.
Ветерани воювали на різних фронтах Другої світової. Вони звільняли Україну, Латвію, Польщу, брали участь у битві за Берлін.
Працівники соціальних служб міста Ковель відвідали ветеранів, привітали їх зі святом, передали нагороди, а також продуктові набори та побажали усім міцного здоров’я і довголіття.
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