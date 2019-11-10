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Яким сервісам у Луцьку дозволили працювати з понеділка, 11 травня. ПЕРЕЛІК

Яким сервісам у Луцьку дозволили працювати з понеділка, 11 травня. ПЕРЕЛІК
У Луцьку дозволили працювати низці об’єктів, в тому числі закладам побутового обслуговування населення.

Про це йшлося у п’ятницю, 8 травня, під час засідання позачергової 78-ї сесії Луцькради, - інформують у пресслужбі Луцької міської ради.

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До послуг і продукції у сфері побутового обслуговування відносяться:

– виготовлення взуття за індивідуальним замовленням та повсякденного взуття;

– послуги з ремонту взуття;

– виготовлення швейних виробів за індивідуальним замовленням;

– виготовлення виробів зі шкіри, хутра, текстильних та трикотажних виробів, головних уборів;

– виготовлення та ремонт сумок, шкіряних, галантерейних та дорожніх виробів;

– виготовлення, ремонт, реставрація та поновлення меблів;

– будівництво, ремонт житла за індивідуальним замовленням;

– виготовлення теслярських та столярних виробів за індивідуальним замовленням;

– технічне обслуговування та ремонт автомобілів, інших транспортних засобів за індивідуальним замовленням;

– послуги з ремонту електропобутової техніки та інших побутових приладів, ремонту годинників, велосипедів;

– послуги з технічного обслуговування і ремонту музичних інструментів;

– виготовлення металовиробів за індивідуальним замовленням;

– послуги з ремонту інших предметів особистого користування, домашнього вжитку та металовиробів;

– виготовлення ювелірних виробів за індивідуальним замовленням;

– послуги з перевезення вантажів за індивідуальним замовленням;

– прокат речей особистого користування та побутових товарів;

– послуги з прокату відеоплівок обладнання і предметів для відпочинку, музичних інструментів, інших предметів особистого користування та побутових приладів;

– послуги з виконання фоторобіт;

– послуги з прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів;

– послуги з чищення та фарбування текстильних і хутрових виробів;

– послуги, пов'язані з доглядом за тілом людини, зокрема в саунах, лазнях, соляріях та кабінетах масажу;

– послуги перукарень;

– ритуальні послуги;

– послуги пов’язані з сільським та лісовим господарством за індивідуальним замовленням;

– інші індивідуальні послуги.


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Теги: сервіси, робота, дозвіл, Луцьк
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