Яким сервісам у Луцьку дозволили працювати з понеділка, 11 травня. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 17:14
У Луцьку дозволили працювати низці об’єктів, в тому числі закладам побутового обслуговування населення.
Про це йшлося у п’ятницю, 8 травня, під час засідання позачергової 78-ї сесії Луцькради, - інформують у пресслужбі Луцької міської ради.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У Луцьку з 11 травня запрацюють магазини в ТРЦ, перукарні та літні майданчики кафе
До послуг і продукції у сфері побутового обслуговування відносяться:
– виготовлення взуття за індивідуальним замовленням та повсякденного взуття;
– послуги з ремонту взуття;
– виготовлення швейних виробів за індивідуальним замовленням;
– виготовлення виробів зі шкіри, хутра, текстильних та трикотажних виробів, головних уборів;
– виготовлення та ремонт сумок, шкіряних, галантерейних та дорожніх виробів;
– виготовлення, ремонт, реставрація та поновлення меблів;
– будівництво, ремонт житла за індивідуальним замовленням;
– виготовлення теслярських та столярних виробів за індивідуальним замовленням;
– технічне обслуговування та ремонт автомобілів, інших транспортних засобів за індивідуальним замовленням;
– послуги з ремонту електропобутової техніки та інших побутових приладів, ремонту годинників, велосипедів;
– послуги з технічного обслуговування і ремонту музичних інструментів;
– виготовлення металовиробів за індивідуальним замовленням;
– послуги з ремонту інших предметів особистого користування, домашнього вжитку та металовиробів;
– виготовлення ювелірних виробів за індивідуальним замовленням;
– послуги з перевезення вантажів за індивідуальним замовленням;
– прокат речей особистого користування та побутових товарів;
– послуги з прокату відеоплівок обладнання і предметів для відпочинку, музичних інструментів, інших предметів особистого користування та побутових приладів;
– послуги з виконання фоторобіт;
– послуги з прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів;
– послуги з чищення та фарбування текстильних і хутрових виробів;
– послуги, пов'язані з доглядом за тілом людини, зокрема в саунах, лазнях, соляріях та кабінетах масажу;
– послуги перукарень;
– ритуальні послуги;
– послуги пов’язані з сільським та лісовим господарством за індивідуальним замовленням;
– інші індивідуальні послуги.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у п’ятницю, 8 травня, під час засідання позачергової 78-ї сесії Луцькради, - інформують у пресслужбі Луцької міської ради.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У Луцьку з 11 травня запрацюють магазини в ТРЦ, перукарні та літні майданчики кафе
До послуг і продукції у сфері побутового обслуговування відносяться:
– виготовлення взуття за індивідуальним замовленням та повсякденного взуття;
– послуги з ремонту взуття;
– виготовлення швейних виробів за індивідуальним замовленням;
– виготовлення виробів зі шкіри, хутра, текстильних та трикотажних виробів, головних уборів;
– виготовлення та ремонт сумок, шкіряних, галантерейних та дорожніх виробів;
– виготовлення, ремонт, реставрація та поновлення меблів;
– будівництво, ремонт житла за індивідуальним замовленням;
– виготовлення теслярських та столярних виробів за індивідуальним замовленням;
– технічне обслуговування та ремонт автомобілів, інших транспортних засобів за індивідуальним замовленням;
– послуги з ремонту електропобутової техніки та інших побутових приладів, ремонту годинників, велосипедів;
– послуги з технічного обслуговування і ремонту музичних інструментів;
– виготовлення металовиробів за індивідуальним замовленням;
– послуги з ремонту інших предметів особистого користування, домашнього вжитку та металовиробів;
– виготовлення ювелірних виробів за індивідуальним замовленням;
– послуги з перевезення вантажів за індивідуальним замовленням;
– прокат речей особистого користування та побутових товарів;
– послуги з прокату відеоплівок обладнання і предметів для відпочинку, музичних інструментів, інших предметів особистого користування та побутових приладів;
– послуги з виконання фоторобіт;
– послуги з прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів;
– послуги з чищення та фарбування текстильних і хутрових виробів;
– послуги, пов'язані з доглядом за тілом людини, зокрема в саунах, лазнях, соляріях та кабінетах масажу;
– послуги перукарень;
– ритуальні послуги;
– послуги пов’язані з сільським та лісовим господарством за індивідуальним замовленням;
– інші індивідуальні послуги.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
В СБУ повідомили про поширення фейкової інформації щодо діяльності військових біологічних лабораторій
Сьогодні, 17:19
Яким сервісам у Луцьку дозволили працювати з понеділка, 11 травня. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 17:14
У грибарії поблизу Луцька через карантин зіпсувалися майже 3 тонни «грибів майбутнього»
Сьогодні, 16:39