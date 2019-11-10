Яким сервісам у Луцьку дозволили працювати з понеділка, 11 травня. ПЕРЕЛІК

У Луцьку дозволили працювати низці об’єктів, в тому числі закладам побутового обслуговування населення.Про це йшлося у п’ятницю, 8 травня, під час засідання позачергової 78-ї сесії Луцькради, - інформують у пресслужбі Луцької міської ради.До послуг і продукції у сфері побутового обслуговування відносяться:– виготовлення взуття за індивідуальним замовленням та повсякденного взуття;– послуги з ремонту взуття;– виготовлення швейних виробів за індивідуальним замовленням;– виготовлення виробів зі шкіри, хутра, текстильних та трикотажних виробів, головних уборів;– виготовлення та ремонт сумок, шкіряних, галантерейних та дорожніх виробів;– виготовлення, ремонт, реставрація та поновлення меблів;– будівництво, ремонт житла за індивідуальним замовленням;– виготовлення теслярських та столярних виробів за індивідуальним замовленням;– технічне обслуговування та ремонт автомобілів, інших транспортних засобів за індивідуальним замовленням;– послуги з ремонту електропобутової техніки та інших побутових приладів, ремонту годинників, велосипедів;– послуги з технічного обслуговування і ремонту музичних інструментів;– виготовлення металовиробів за індивідуальним замовленням;– послуги з ремонту інших предметів особистого користування, домашнього вжитку та металовиробів;– виготовлення ювелірних виробів за індивідуальним замовленням;– послуги з перевезення вантажів за індивідуальним замовленням;– прокат речей особистого користування та побутових товарів;– послуги з прокату відеоплівок обладнання і предметів для відпочинку, музичних інструментів, інших предметів особистого користування та побутових приладів;– послуги з виконання фоторобіт;– послуги з прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів;– послуги з чищення та фарбування текстильних і хутрових виробів;– послуги, пов'язані з доглядом за тілом людини, зокрема в саунах, лазнях, соляріях та кабінетах масажу;– послуги перукарень;– ритуальні послуги;– послуги пов’язані з сільським та лісовим господарством за індивідуальним замовленням;– інші індивідуальні послуги.