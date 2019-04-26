Три квартири, два авто і кругленька сума готівки: що у декларації волинського судді

Андрій Ксензюк разом із дружиною декларує три квартири, два будинки, гараж, три земельних ділянок, магазин, два авто та понад 1,3 мільйона гривень готівкою, з яких 665 тисяч заробив разом з дружиною у 2019 році.



Суддя у своїй декларації вказав, що його дружина Олена Ксензюк у 2013 році придбала у селі Зміїнець Луцького району 15,03 сотки вартістю 39,288 тисячі гривень, - пише видання



Від 2008 року у неї є квартира у селі Прилуцьке Ківерцівського району площею 70,9 м. кв. вартістю 380,6 тисячі гривень, від 2012 року у Луцьку має магазин площею 71,5 м. кв., вартістю 406,8 тисячі гривень. Від 2016 року Олена Ксензюк володіє житловим будинком у селі Зміїнець площею 287 м. кв. та гаражем площею 67,2 м. кв.



Суддя Андрій Ксензюк від 2016 року також володіє квартирою площею 28,9 у Луцьку. У 2016 році він також разом із Оксаною Шворак придбали чотири земельні ділянки площею 1,4786 га вартістю 17,429 тисячі гривень,15,04 сотки вартістю 1,063 тисячі гривень та 21,57 сотки вартістю 1,525 тисячі гривень та площею 15 соток вартістю 21,298 тисячі гривень у селі Більшівці Галицького району Івано-Франківської області. Однак у 2019 році він продав ділянки площами 21,57 сотки та площею 15 соток для Степана Дяківа.



Також цього року суддя задекларував квартиру площею 53,9 м. кв. у Луцьку, яка належить його батьку Ярославу. Суддя вказав її, як місце своє місце реєстрації та двох своїх синів — Петра та Дмитра. Дружина ж вказала, що зареєстрована у будинку площею 252,3 м. кв. у Нововолинську, який належить Марії Доліновській.



Від 2010 року суддя їздить на авто «Nissan Teana» 2007 року випуску. Дружина з 2009 року користується автікою «Chevrolet Captiva» 2008 року випуску, яка належить Марії Доліновській.



У 2019 році суддя отримав 767,997 тисячі гривень зарплати, 1,401 тисячі гривень доходу від надання майна в оренду для фермерського господарства «Тернівського», 26,7 тисячі гривень та 15,509 тисячі гривень від продажу земельних ділянок для Степана Дяківа. Дружина отримала 797,385 тисячі гривень доходу від зайняття підприємницькою діяльністю.



Готівкою суддя разом з дружиною зберігає 1,3 мільйона гривень, дружина на рахунку у «Приватбанку» має 8,907 тисячі гривень. Сім’я має також інші рахунки у банку, однак не декларує коштів на них.



Для порівняння, у 2018 році суддя отримав 320,722 тисячі гривень зарплати, 129 гривень бонусів від ПАТ «Приватбанк» та 1,726 тисячі гривень доходу від надання майна в оренду. Дружина отримала 320,722 тисячі гривень доходу від від зайняття підприємницькою діяльністю. Готівкою суддя разом з дружиною мав тоді 635 тисячі гривень. На рахунку у ПАТ «Приватбанк» у судді було 3,668 тисячі гривень, а у дружини — 1,007 тисячі гривень.

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