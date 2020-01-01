Судитимуть водія, який скоїв смертельну аварію у Старовижівському районі





Про це повідомляє прокуратура у Волинській області.



Нагадаємо, удень 7 вересня 2019 року чоловік за кермом автомобіля марки Fiat Doblo рухався



Водій та пасажирка зустрічного авто у результаті зіткнення отримали травми, а ще одна пасажирка – загинула.



Водія ж Fiat Doblo тепер обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України, та невдовзі він постане перед судом.



Зауважимо, що в разі доведення вини йому загрожує покарання до 8 років позбавлення волі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Судитимуть 46-річного мешканця Ковеля за порушення правил безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту, що спричинило смерть однієї потерпілої, а двом іншим – заподіяло тілесні ушкодження.Про це повідомляє прокуратура у Волинській області.Нагадаємо, удень 7 вересня 2019 року чоловік за кермом автомобіля марки Fiat Doblo рухався автодорогою з селища Ратне у напрямку Ковеля й при в'їзді у село Буцинь Старовижівського району виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення із автомобілем марки Mazda.Водій та пасажирка зустрічного авто у результаті зіткнення отримали травми, а ще одна пасажирка – загинула.Водія ж Fiat Doblo тепер обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України, та невдовзі він постане перед судом.Зауважимо, що в разі доведення вини йому загрожує покарання до 8 років позбавлення волі.

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