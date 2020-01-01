Судитимуть водія, який скоїв смертельну аварію у Старовижівському районі
Сьогодні, 17:45
Судитимуть 46-річного мешканця Ковеля за порушення правил безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту, що спричинило смерть однієї потерпілої, а двом іншим – заподіяло тілесні ушкодження.
Про це повідомляє прокуратура у Волинській області.
Нагадаємо, удень 7 вересня 2019 року чоловік за кермом автомобіля марки Fiat Doblo рухався автодорогою з селища Ратне у напрямку Ковеля й при в'їзді у село Буцинь Старовижівського району виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення із автомобілем марки Mazda.
Водій та пасажирка зустрічного авто у результаті зіткнення отримали травми, а ще одна пасажирка – загинула.
Водія ж Fiat Doblo тепер обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України, та невдовзі він постане перед судом.
Зауважимо, що в разі доведення вини йому загрожує покарання до 8 років позбавлення волі.
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Про це повідомляє прокуратура у Волинській області.
Нагадаємо, удень 7 вересня 2019 року чоловік за кермом автомобіля марки Fiat Doblo рухався автодорогою з селища Ратне у напрямку Ковеля й при в'їзді у село Буцинь Старовижівського району виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення із автомобілем марки Mazda.
Водій та пасажирка зустрічного авто у результаті зіткнення отримали травми, а ще одна пасажирка – загинула.
Водія ж Fiat Doblo тепер обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України, та невдовзі він постане перед судом.
Зауважимо, що в разі доведення вини йому загрожує покарання до 8 років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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