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Судитимуть водія, який скоїв смертельну аварію у Старовижівському районі

Судитимуть водія, який скоїв смертельну аварію у Старовижівському районі
Судитимуть 46-річного мешканця Ковеля за порушення правил безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту, що спричинило смерть однієї потерпілої, а двом іншим – заподіяло тілесні ушкодження.

Про це повідомляє прокуратура у Волинській області.

Нагадаємо, удень 7 вересня 2019 року чоловік за кермом автомобіля марки Fiat Doblo рухався автодорогою з селища Ратне у напрямку Ковеля й при в'їзді у село Буцинь Старовижівського району виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення із автомобілем марки Mazda.

Водій та пасажирка зустрічного авто у результаті зіткнення отримали травми, а ще одна пасажирка – загинула.

Водія ж Fiat Doblo тепер обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України, та невдовзі він постане перед судом.

Зауважимо, що в разі доведення вини йому загрожує покарання до 8 років позбавлення волі.

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Теги: смертельна аварія, Старовижівський район
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