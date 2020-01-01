У головного прокурора Волині – новий заступник

Тараса Безрукого з'явився новий заступник. На цю посаду призначили Олега Юрченка, який до цього був заступником керівника Луцької місцевої прокуратури.



Відповідний наказ Ірина Венедіктова вчора, 7 травня.



"Наказом Генерального прокурора Ірини Венедіктової 07 травня 2020 року на посаду заступника прокурора Волинської області призначено Олега Юрченка", - йдеться у повідомленні.



Довідково:



Олег Віталійович Юрченко народився 16 жовтня 1977 року.



Вищу освіту здобув у Волинському державному університеті імені Лесі Українки та Національній академії прокуратури України.



В органах прокуратури – із 2001 року. Обіймав різні посади, у тому числі керівні, в органах прокуратури Волинської області.



До призначення на посаду заступника прокурора області працював заступником керівника Луцької місцевої прокуратури.

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