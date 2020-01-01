У головного прокурора Волині – новий заступник
Сьогодні, 18:20
У головного прокурора Волинської області Тараса Безрукого з'явився новий заступник. На цю посаду призначили Олега Юрченка, який до цього був заступником керівника Луцької місцевої прокуратури.
Відповідний наказ підписала Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова вчора, 7 травня.
"Наказом Генерального прокурора Ірини Венедіктової 07 травня 2020 року на посаду заступника прокурора Волинської області призначено Олега Юрченка", - йдеться у повідомленні.
Довідково:
Олег Віталійович Юрченко народився 16 жовтня 1977 року.
Вищу освіту здобув у Волинському державному університеті імені Лесі Українки та Національній академії прокуратури України.
В органах прокуратури – із 2001 року. Обіймав різні посади, у тому числі керівні, в органах прокуратури Волинської області.
До призначення на посаду заступника прокурора області працював заступником керівника Луцької місцевої прокуратури.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Відповідний наказ підписала Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова вчора, 7 травня.
"Наказом Генерального прокурора Ірини Венедіктової 07 травня 2020 року на посаду заступника прокурора Волинської області призначено Олега Юрченка", - йдеться у повідомленні.
Довідково:
Олег Віталійович Юрченко народився 16 жовтня 1977 року.
Вищу освіту здобув у Волинському державному університеті імені Лесі Українки та Національній академії прокуратури України.
В органах прокуратури – із 2001 року. Обіймав різні посади, у тому числі керівні, в органах прокуратури Волинської області.
До призначення на посаду заступника прокурора області працював заступником керівника Луцької місцевої прокуратури.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Медикам – халати, а пацієнтам – сири ТМ «КОМО»: як ПрАТ «Дубномолоко» підтримує земляків. ФОТО*
Сьогодні, 19:02
У головного прокурора Волині – новий заступник
Сьогодні, 18:20