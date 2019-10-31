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Медикам – халати, а пацієнтам – сири ТМ «КОМО»: як ПрАТ «Дубномолоко» підтримує земляків. ФОТО*

Медикам – халати, а пацієнтам – сири ТМ «КОМО»: як ПрАТ «Дубномолоко» підтримує земляків. ФОТО*
ПрАТ «Дубномолоко» вирішило підтримати земляків, що лікуються у Дубенській центральній міській лікарні, а також медиків, які там працюють. Пацієнтам дісталися сири ТМ «КОМО», а лікарям – вкрай необхідні засоби захисту.

Благодійники передали гостинці у п’ятницю, 8 травня. У пакунках – майже 40 кілограмів сиру та по 100 комплектів рукавичок, бахіл і халатів, пише "12 канал".

«Такого наші пацієнти ще не їли», – оцінив смачні подарунки від виробничого підприємства в.о. директора Дубенської міської лікарні Володимир Крохмаль.

«Як ми могли не допомогти? Це ж наш соціум. Ми тут функціонуємо, живемо. У мене працює 500 мешканців Дубенщини, і це потрібно помножити в 3-4 рази, бо в кожного є діти, батьки. Якби, наприклад, мене попросили допомогти Львову чи Києву, я б спершу віддав засоби захисту нашим лікарям, а все, що залишилося – іншим містам», – зізнався голова правління ПрАТ «Дубномолоко» Олег Власюк.

Зазначимо, що це – вже не перша благодійна акція в рамках співпраці ПрАТ «Дубномолоко» із міською владою. Компанія часто бере участь в ініціативах Дубенської міської ради, у тому числі і в боротьбі з коронавірусом. Керівник заводу ТМ «КОМО», який функціонує на Рівненщині, відзначає, що у цей нелегкий час вкрай важливо об’єднувати сили соціально відповідального бізнесу та влади.

Медикам – халати, а пацієнтам – сири ТМ «КОМО»: як ПрАТ «Дубномолоко» підтримує земляків. ФОТО*
Медикам – халати, а пацієнтам – сири ТМ «КОМО»: як ПрАТ «Дубномолоко» підтримує земляків. ФОТО*
Медикам – халати, а пацієнтам – сири ТМ «КОМО»: як ПрАТ «Дубномолоко» підтримує земляків. ФОТО*
Медикам – халати, а пацієнтам – сири ТМ «КОМО»: як ПрАТ «Дубномолоко» підтримує земляків. ФОТО*
Медикам – халати, а пацієнтам – сири ТМ «КОМО»: як ПрАТ «Дубномолоко» підтримує земляків. ФОТО*

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Теги: Дубномолоко, підтримка, благодійна допомога
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