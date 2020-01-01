В українському футболі – перший випадок зараження коронавірусом
Сьогодні, 19:45
ФК "Минай" із Закарпатської області оголосив про один випадок захворювання футболіста на коронавірус.
Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу клубу.
"У одного з наших гравців виявили коронавірус. Тест на це захворювання, який цей футболіст здав у одному з місцевих медичних закладів, виявився позитивним. Наразі футболіст ізольований, лікарі надають йому необхідну допомогу", - сказано у зверненні "Минаю".
У зв’язку з цим керівництво "Минаю" дало вказівку перевірити всіх гравців, а також всіх інших представників клубу на наявність захворювання. Результати дослідження будуть оголошені пізніше.
Окрім того, керівництво клубу запевнило, що надасть всю необхідну допомогу для своїх гравців та працівників заради непоширення COVID-19.
Зауважимо, що цей випадок став першим в українському футболі.
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Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу клубу.
"У одного з наших гравців виявили коронавірус. Тест на це захворювання, який цей футболіст здав у одному з місцевих медичних закладів, виявився позитивним. Наразі футболіст ізольований, лікарі надають йому необхідну допомогу", - сказано у зверненні "Минаю".
У зв’язку з цим керівництво "Минаю" дало вказівку перевірити всіх гравців, а також всіх інших представників клубу на наявність захворювання. Результати дослідження будуть оголошені пізніше.
Окрім того, керівництво клубу запевнило, що надасть всю необхідну допомогу для своїх гравців та працівників заради непоширення COVID-19.
Зауважимо, що цей випадок став першим в українському футболі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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