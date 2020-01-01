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9 травня на Волині: гортаючи календар

9 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначають день народження керуючий Волинською єпархією Православної церкви України митрополит Михаїл (на фото), підприємець, депутат обласної ради Володимир Дейна.

Вітаємо їх з цим святом. Зичимо доброго здоров’я і можливості втілювати у життя всі задуми.

Іменинники 9 травня – Василь, Георгій, Степан і Тамара.

Волинянам, які мають ці імена, бажаємо здоров’я, радості від життя й любові від близьких.

Сьогодні – День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Цього дня традиційно вшановують людей, які загинули в роки війни.

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Теги: Волинь, Луцьк, день народження
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