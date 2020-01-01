У волинському селі ремонтують амбулаторію





Світлинами, що підтверджують виконання робіт, поділився в.о. старости Бихівського старостинського округу Сергій Андрусик, - пише Любешівська газета

Працює на цьому об’єкті приватне підприємство «Ефект» (м. Луцьк), із яким ще у квітні департамент інфраструктури Волинської облдержадміністрації уклав відповідну угоду. Сума контакту становить 1,4 мільйона гривень. Термін виконання робіт, як повідомляється на сайті Prozorro, - до 30 листопада 2020 року.



Капітальний ремонт цієї амбулаторії проводиться за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості.



На минулій сесії Любешівської селищної ради, яка відбулася 28 квітня, рішенням селищної ради спрямовано співфінансування даного проєкту з селищного бюджету, що складає 10 % - 134 770 грн.

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Працює на цьому об’єкті приватне підприємство «Ефект» (м. Луцьк), із яким ще у квітні департамент інфраструктури Волинської облдержадміністрації уклав відповідну угоду. Сума контакту становить 1,4 мільйона гривень. Термін виконання робіт, як повідомляється на сайті Prozorro, - до 30 листопада 2020 року.Капітальний ремонт цієї амбулаторії проводиться за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості.На минулій сесії Любешівської селищної ради, яка відбулася 28 квітня, рішенням селищної ради спрямовано співфінансування даного проєкту з селищного бюджету, що складає 10 % - 134 770 грн.

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