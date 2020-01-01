вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У волинському селі ремонтують амбулаторію

У волинському селі ремонтують амбулаторію
У селі Бихів Любешівського району Волинської області триває капітальний ремонт амбулаторії загальної практики сімейної медицини.

Світлинами, що підтверджують виконання робіт, поділився в.о. старости Бихівського старостинського округу Сергій Андрусик, - пише Любешівська газета "Нове життя".

Працює на цьому об’єкті приватне підприємство «Ефект» (м. Луцьк), із яким ще у квітні департамент інфраструктури Волинської облдержадміністрації уклав відповідну угоду. Сума контакту становить 1,4 мільйона гривень. Термін виконання робіт, як повідомляється на сайті Prozorro, - до 30 листопада 2020 року.

Капітальний ремонт цієї амбулаторії проводиться за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості.

На минулій сесії Любешівської селищної ради, яка відбулася 28 квітня, рішенням селищної ради спрямовано співфінансування даного проєкту з селищного бюджету, що складає 10 % - 134 770 грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Бихів, Любешівський район
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Stay at home: луцькі медики записали новий «антикоронавірусний» хіт. ВІДЕО
ТОП туристичних маршрутів на Волині, куди можна податися після карантину
Кондиціонери, зарядки для телефонів і оригінальний дизайн: які тролейбуси курсуватимуть Луцьком з вересня
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У волинському селі ремонтують амбулаторію
Сьогодні, 02:13
У Польщі президента вибиратимуть поштою
Сьогодні, 01:09
Через коронавірус змінили правила футболу
Сьогодні, 00:15
9 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
В Україні перенесли вступну кампанію
08 травень, 23:34
Схожі новини
Небайдужі жителі волинського села зарибнили річку Небайдужі жителі волинського села зарибнили річку
15 квітень, 12:08
У Любешівському районі незабаром запрацює одна із трьох нових амбулаторій У Любешівському районі незабаром запрацює одна із трьох нових амбулаторій
27 березень, 12:15
У Любешівському районі з палаючого будинку врятували бабусю У Любешівському районі з палаючого будинку врятували бабусю
18 березень, 19:16
«5 березня – сприятливий день»: на Волині стартував сезон посадки картоплі «5 березня – сприятливий день»: на Волині стартував сезон посадки картоплі
05 березень, 19:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У волинському селі ремонтують амбулаторію
Сьогодні, 02:13
 0
У Польщі президента вибиратимуть поштою
Сьогодні, 01:09
 0
Через коронавірус змінили правила футболу
Сьогодні, 00:15
 0
9 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
В Україні перенесли вступну кампанію
08 травень, 23:34
 0
Медіа
відео
1/8