У волинському селі ремонтують амбулаторію
Сьогодні, 02:13
У селі Бихів Любешівського району Волинської області триває капітальний ремонт амбулаторії загальної практики сімейної медицини.
Світлинами, що підтверджують виконання робіт, поділився в.о. старости Бихівського старостинського округу Сергій Андрусик, - пише Любешівська газета "Нове життя".
Працює на цьому об’єкті приватне підприємство «Ефект» (м. Луцьк), із яким ще у квітні департамент інфраструктури Волинської облдержадміністрації уклав відповідну угоду. Сума контакту становить 1,4 мільйона гривень. Термін виконання робіт, як повідомляється на сайті Prozorro, - до 30 листопада 2020 року.
Капітальний ремонт цієї амбулаторії проводиться за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості.
На минулій сесії Любешівської селищної ради, яка відбулася 28 квітня, рішенням селищної ради спрямовано співфінансування даного проєкту з селищного бюджету, що складає 10 % - 134 770 грн.
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Світлинами, що підтверджують виконання робіт, поділився в.о. старости Бихівського старостинського округу Сергій Андрусик, - пише Любешівська газета "Нове життя".
Працює на цьому об’єкті приватне підприємство «Ефект» (м. Луцьк), із яким ще у квітні департамент інфраструктури Волинської облдержадміністрації уклав відповідну угоду. Сума контакту становить 1,4 мільйона гривень. Термін виконання робіт, як повідомляється на сайті Prozorro, - до 30 листопада 2020 року.
Капітальний ремонт цієї амбулаторії проводиться за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості.
На минулій сесії Любешівської селищної ради, яка відбулася 28 квітня, рішенням селищної ради спрямовано співфінансування даного проєкту з селищного бюджету, що складає 10 % - 134 770 грн.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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