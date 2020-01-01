Через коронавірус змінили правила футболу





Про це повідомляє



Нове футбольне правило може дати розкішний шанс для молодих виконавців.



На такий крок IFAB спонукали неоптимальні кондиції гравців, які зараз повертатимуться до гри в чемпіонатах після кількамісячної паузи через пандемію.



Щоб уникнути затягування часу, в організації передбачили, що команди під час матчу матимуть змогу робити заміни лише в три підходи, а також у перерві.



Це нововведення не є обов'язковим, тому кожна ліга окремо вирішуватиме – збільшити кількість замін до п'яти, чи залишити старий варіант з трьома.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міжнародна рада футбольних асоціацій (IFAB) тимчасово дозволила лігам використовувати до п'яти замін під час матчу.Про це повідомляє Футбол24 , посилаючись на сайт організації.Нове футбольне правило може дати розкішний шанс для молодих виконавців.На такий крок IFAB спонукали неоптимальні кондиції гравців, які зараз повертатимуться до гри в чемпіонатах після кількамісячної паузи через пандемію.Щоб уникнути затягування часу, в організації передбачили, що команди під час матчу матимуть змогу робити заміни лише в три підходи, а також у перерві.Це нововведення не є обов'язковим, тому кожна ліга окремо вирішуватиме – збільшити кількість замін до п'яти, чи залишити старий варіант з трьома.

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