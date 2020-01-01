Студенти луцького «політеху» виконуватимуть практичні роботи у наступному році. ВІДЕО





Спеціальності поки доводиться освоювати дистанційно, - йдеться у сюжеті



"Практичні роботи виконуватимуть у наступному навчальному році", - зазначає ректор закладу Петро Савчук.



На Волині нині навчається майже 27 тисяч студентів, розповіла начальниця управління освіти облдержадміністрації Людмила Плахотна. Усі вони в умовах карантину переведені на дистанційне навчання.



Студентка Даніела Шах навчається на машинобудівному факультеті технічного університету. Каже, що почала опрацьовувати більше інформації, склала собі графік, щоб встигати робити завдання. Дівчині стало складніше креслити.



"Коли на парі, то викладач підійшов, пояснив, то можна виправити. А коли так, то накреслив, сфотографував для викладача і коли щось не так, то потрібно перекреслювати", - каже студентка.



Завідувач кафедри матеріалознавства Микола Мельничук розповів: від початку карантину працює зі студентами онлайн. Запозичив досвід дистанційного навчання у шведів, де сам колись навчався. Говорить: головне, щоб лекція була інтерактивною. Каже: труднощі виникають при виконанні практичних завдань.



"Якщо це лабораторні роботи, от у нас тут у нас дослідження структури матеріалів, це підготовка шліфів і так далі, зрозуміло, що дистанційно цього реалізувати не можна. Зрозуміло, що є певні технічні проблеми, є студенти, які живуть у сільській місцевості і там є проблеми з інтернетом, така проблема є", - розповів завідувач кафедри.



Викладачку Ірину Лорві карантин спонукав шукати нові інструменти для навчання: "У зв’язку з карантином більшість із нас перейшли на платформу «Moodle», куди ми завнтажеємо усі матеріали, тести для перевірки. Кожен студент має логін і пароль, заходить і виконує завдання. Можливо, така система була перший тиждень трішки важка, але ми вже «втягнулися» і процес – налагоджений."



Ректор університету розповів, що у роботі керуються рекомендаціями Міністерства освіти і науки. Тому виконання практичних завдань, які потрібно робити у лабораторіях, перенесуть на осінній семестр. Каже: нині готуються до організації захисту курсових і дипломних онлайн. Видача дипломів відбуватиметься без урочистостей.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Через карантин студенти Луцького національного технічного університету не мають доступу до лабораторій.Спеціальності поки доводиться освоювати дистанційно, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині "Практичні роботи виконуватимуть у наступному навчальному році", - зазначає ректор закладуНа Волині нині навчається майже 27 тисяч студентів, розповіла начальниця управління освіти облдержадміністраціїУсі вони в умовах карантину переведені на дистанційне навчання.Студентканавчається на машинобудівному факультеті технічного університету. Каже, що почала опрацьовувати більше інформації, склала собі графік, щоб встигати робити завдання. Дівчині стало складніше креслити."Коли на парі, то викладач підійшов, пояснив, то можна виправити. А коли так, то накреслив, сфотографував для викладача і коли щось не так, то потрібно перекреслювати", - каже студентка.Завідувач кафедри матеріалознавстварозповів: від початку карантину працює зі студентами онлайн. Запозичив досвід дистанційного навчання у шведів, де сам колись навчався. Говорить: головне, щоб лекція була інтерактивною. Каже: труднощі виникають при виконанні практичних завдань."Якщо це лабораторні роботи, от у нас тут у нас дослідження структури матеріалів, це підготовка шліфів і так далі, зрозуміло, що дистанційно цього реалізувати не можна. Зрозуміло, що є певні технічні проблеми, є студенти, які живуть у сільській місцевості і там є проблеми з інтернетом, така проблема є", - розповів завідувач кафедри.Викладачкукарантин спонукав шукати нові інструменти для навчання: "У зв’язку з карантином більшість із нас перейшли на платформу «Moodle», куди ми завнтажеємо усі матеріали, тести для перевірки. Кожен студент має логін і пароль, заходить і виконує завдання. Можливо, така система була перший тиждень трішки важка, але ми вже «втягнулися» і процес – налагоджений."Ректор університету розповів, що у роботі керуються рекомендаціями Міністерства освіти і науки. Тому виконання практичних завдань, які потрібно робити у лабораторіях, перенесуть на осінній семестр. Каже: нині готуються до організації захисту курсових і дипломних онлайн. Видача дипломів відбуватиметься без урочистостей.

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