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У Ковелі посеред ночі позашляховик врізався у будинок, – соцмережі. ФОТО

У Ковелі посеред ночі позашляховик врізався у будинок, – соцмережі. ФОТО
У місті Ковель на Волині автомобіль Volkswagen Touran з`їхав з дороги, зніс паркан та врізався у житловий будинок.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала користувачка Юлія Міркос.

Аварія сталася на вулиці Ярослава Мудрого у місті залізничників, у ніч з 7 на 8 травня.
У Ковелі посеред ночі позашляховик врізався у будинок, – соцмережі. ФОТО


"Не знаю скільки часу ще будемо відходити від цього жахіття. Сьогодні вночі прокинулася від жахливого удару, забігаю в кімнату до батьків, вмикаю світло, а там стіна пилу. Я не розумію що робиться. Там спали батьки. Кричу чи живі, бо нічого не видно. Живі, Слава Богу, живі", - йдеться у дописі.

За словами жікни, автівка Volkswagen Touran влетіла на великій швидкості, знесла паркан сусідів і в`їхав у будинок.
У Ковелі посеред ночі позашляховик врізався у будинок, – соцмережі. ФОТО

У будинку одна з кімнат, яка прийняла на себе удар, - зруйнована, а в сусідній кімнаті по стіні пішли тріщини. Жінка зазначає, що там спали троє маленьких діток.
У Ковелі посеред ночі позашляховик врізався у будинок, – соцмережі. ФОТО

В салоні автомобіля, за розповіддю Юлії Міркос, було двоє молодих хлопців, і двоє дівчат, одна з яких у важкому стані.
У Ковелі посеред ночі позашляховик врізався у будинок, – соцмережі. ФОТО

"Вночі хлопці обіцяли прийти вранці і обсудити як бути з будинком. Прийшли під обід, просто подивилась і все. Прошу розповсюдити інформацію щоб люди які це скоїли відповіли за свої вчинки",- йдеться у дописі.

У Ковелі посеред ночі позашляховик врізався у будинок, – соцмережі. ФОТО
У Ковелі посеред ночі позашляховик врізався у будинок, – соцмережі. ФОТО
У Ковелі посеред ночі позашляховик врізався у будинок, – соцмережі. ФОТО

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Теги: Волинь, Ковель, ДТП
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