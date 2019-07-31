У Ковелі посеред ночі позашляховик врізався у будинок, – соцмережі. ФОТО
Сьогодні, 22:29
У місті Ковель на Волині автомобіль Volkswagen Touran з`їхав з дороги, зніс паркан та врізався у житловий будинок.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала користувачка Юлія Міркос.
Аварія сталася на вулиці Ярослава Мудрого у місті залізничників, у ніч з 7 на 8 травня.
"Не знаю скільки часу ще будемо відходити від цього жахіття. Сьогодні вночі прокинулася від жахливого удару, забігаю в кімнату до батьків, вмикаю світло, а там стіна пилу. Я не розумію що робиться. Там спали батьки. Кричу чи живі, бо нічого не видно. Живі, Слава Богу, живі", - йдеться у дописі.
За словами жікни, автівка Volkswagen Touran влетіла на великій швидкості, знесла паркан сусідів і в`їхав у будинок.
У будинку одна з кімнат, яка прийняла на себе удар, - зруйнована, а в сусідній кімнаті по стіні пішли тріщини. Жінка зазначає, що там спали троє маленьких діток.
В салоні автомобіля, за розповіддю Юлії Міркос, було двоє молодих хлопців, і двоє дівчат, одна з яких у важкому стані.
"Вночі хлопці обіцяли прийти вранці і обсудити як бути з будинком. Прийшли під обід, просто подивилась і все. Прошу розповсюдити інформацію щоб люди які це скоїли відповіли за свої вчинки",- йдеться у дописі.
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Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала користувачка Юлія Міркос.
Аварія сталася на вулиці Ярослава Мудрого у місті залізничників, у ніч з 7 на 8 травня.
"Не знаю скільки часу ще будемо відходити від цього жахіття. Сьогодні вночі прокинулася від жахливого удару, забігаю в кімнату до батьків, вмикаю світло, а там стіна пилу. Я не розумію що робиться. Там спали батьки. Кричу чи живі, бо нічого не видно. Живі, Слава Богу, живі", - йдеться у дописі.
За словами жікни, автівка Volkswagen Touran влетіла на великій швидкості, знесла паркан сусідів і в`їхав у будинок.
У будинку одна з кімнат, яка прийняла на себе удар, - зруйнована, а в сусідній кімнаті по стіні пішли тріщини. Жінка зазначає, що там спали троє маленьких діток.
В салоні автомобіля, за розповіддю Юлії Міркос, було двоє молодих хлопців, і двоє дівчат, одна з яких у важкому стані.
"Вночі хлопці обіцяли прийти вранці і обсудити як бути з будинком. Прийшли під обід, просто подивилась і все. Прошу розповсюдити інформацію щоб люди які це скоїли відповіли за свої вчинки",- йдеться у дописі.
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