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На Волинь доставили партію захисних костюмів і респіраторів. ФОТО

На Волинь доставили партію захисних костюмів і респіраторів. ФОТО
У Волинську область доставили партію засобів захисту. Допомога надійшла від благодійних фондів.

Черговий вантаж з респіраторами, костюмами та бахілами надійшов на Волинь 7 травня, - повідомляють у Волинській ОДА.

Цього разу це понад 40 000 респіраторів із високим ступенем захисту, 600 костюмів біологічного захисту, 3855 захисних щитки та бахіли.

Отримані засоби індивідуального захисту оглянув голова Волинської обласної державної адміністрації Юрій Погуляйко, його заступниця Тетяна Щербак та в.о.керівника Управління охорони здоров’я Волинської ОДА Валерій Руцький.
На Волинь доставили партію захисних костюмів і респіраторів. ФОТО

Вони лишилися задоволеними кількістю та якістю благодійної допомоги та вирішили розподілити вантаж серед медзакладів, які мають найбільше навантаження щодо лікування хворих на COVID-19.
На Волинь доставили партію захисних костюмів і респіраторів. ФОТО
На Волинь доставили партію захисних костюмів і респіраторів. ФОТО

Так, запаси захисних костюмів та масок поповнять: Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України, Волинське обласне дитяче територіальне медичне об’єднання, Ківерцівське ТМО, Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, Луцький клінічний пологовий будинок, Любомльське ТМО, Ковельське МТМО, Нововолинська центральна міська лікарня, Волинська обласна інфекційна лікарня, Волинська обласна клінічна лікарня.
На Волинь доставили партію захисних костюмів і респіраторів. ФОТО

Юрій Погуляйко, своєю чергою, поділився сподіваннями, що епідемія коронавірусу швидко піде на спад і навантаження на працівників медичної галузі зменшиться.

«Я розумію з якими думками зараз живуть медики, з якою тривогою після зміни повертаються до своїх домівок, остерігаючись наразити на небезпеку найрідніших людей. Мені дуже хочеться подякувати їм за жертовність, професіоналізм та висловити свою підтримку. За кілька місяців на Волині я переконався, що тут працюють фахові спеціалісти, тому мені хочеться створити для них кращі умови, забезпечити засобами індивідуального захисту, бо вони зараз наші супергерої!», - зазначив голова ОДА.

На Волинь доставили партію захисних костюмів і респіраторів. ФОТО
На Волинь доставили партію захисних костюмів і респіраторів. ФОТО

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Теги: Волинь, медицина, Волинська ОДА, допомога
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