Медики розповіли, яку картоплю не можна їсти





Про це пише



Картопля з холодильника



Експерти кажуть, що зберігати цей продукт необхідно в прохолодному і темному приміщенні. Такі умови перешкоджають виробленню соланіну – токсичної речовини. Якщо картоплю постійно тримати в холодильнику, тоді крохмаль, що входить до його складу, перетворитися на цукор. А під час приготування така картопля утворює акриламід – хімічна речовина, що збільшує ризик онкологічного захворювання.



Неочищена картопля



Якщо ви купуєте картоплю в супермаркеті, тоді не вживайте її зі шкіркою. При тривалому зберіганні в шкірці цього продукту виробляються токсичні речовини, небезпечні для організму людини. Крім того, цей овоч часто обробляють пестицидами.





Картопля з неприємним запахом



Перевірити, наскільки свіжий продукт можна по запаху, і картопля не виняток. Якщо вона видає солодкуватий і затхлий запах – вживати її не рекомендується.



Картопля з плямами



Якщо ви помітили на овочі мокрі плями, це означає, що картопля заражена бактеріями, тому сміливо відправляйте такий продукт в сміттєвий бак.



М’яка картопля



Навіть, якщо картопля зберігається вдома у правильних умовах, окремі коренеплоди можуть стати м’якими і млявими. Не варто вживати їх у їжу: рихлість зумовлена рівнем соланіну.



Якщо на картоплі є зелені ділянки



Чим довше картопля знаходиться під сонячними променями, тим більше у неї виробляється соланін. Скупчення соланіну можуть призводити до того, що окремі ділянки шкірки і м’якоті зеленіють. І цю «зелень» ні в якому разі не можна вживати в їжу ні людині, ні тварині. Так що обов’язково потрібно вирізати зелений фрагменти під час чищення, а краще і зовсім тримайтеся від такої картоплі подалі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Медики радять перед вживання оглянути картоплю, щоб переконатися, чи придатна вона для вживання.Про це пише Народна правда. Експерти кажуть, що зберігати цей продукт необхідно в прохолодному і темному приміщенні. Такі умови перешкоджають виробленню соланіну – токсичної речовини. Якщо картоплю постійно тримати в холодильнику, тоді крохмаль, що входить до його складу, перетворитися на цукор. А під час приготування така картопля утворює акриламід – хімічна речовина, що збільшує ризик онкологічного захворювання.Якщо ви купуєте картоплю в супермаркеті, тоді не вживайте її зі шкіркою. При тривалому зберіганні в шкірці цього продукту виробляються токсичні речовини, небезпечні для організму людини. Крім того, цей овоч часто обробляють пестицидами.Перевірити, наскільки свіжий продукт можна по запаху, і картопля не виняток. Якщо вона видає солодкуватий і затхлий запах – вживати її не рекомендується.Якщо ви помітили на овочі мокрі плями, це означає, що картопля заражена бактеріями, тому сміливо відправляйте такий продукт в сміттєвий бак.Навіть, якщо картопля зберігається вдома у правильних умовах, окремі коренеплоди можуть стати м’якими і млявими. Не варто вживати їх у їжу: рихлість зумовлена рівнем соланіну.Чим довше картопля знаходиться під сонячними променями, тим більше у неї виробляється соланін. Скупчення соланіну можуть призводити до того, що окремі ділянки шкірки і м’якоті зеленіють. І цю «зелень» ні в якому разі не можна вживати в їжу ні людині, ні тварині. Так що обов’язково потрібно вирізати зелений фрагменти під час чищення, а краще і зовсім тримайтеся від такої картоплі подалі.

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