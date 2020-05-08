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Медики розповіли, яку картоплю не можна їсти

Медики розповіли, яку картоплю не можна їсти
Медики радять перед вживання оглянути картоплю, щоб переконатися, чи придатна вона для вживання.

Про це пише Народна правда.

Картопля з холодильника

Експерти кажуть, що зберігати цей продукт необхідно в прохолодному і темному приміщенні. Такі умови перешкоджають виробленню соланіну – токсичної речовини. Якщо картоплю постійно тримати в холодильнику, тоді крохмаль, що входить до його складу, перетворитися на цукор. А під час приготування така картопля утворює акриламід – хімічна речовина, що збільшує ризик онкологічного захворювання.

Неочищена картопля

Якщо ви купуєте картоплю в супермаркеті, тоді не вживайте її зі шкіркою. При тривалому зберіганні в шкірці цього продукту виробляються токсичні речовини, небезпечні для організму людини. Крім того, цей овоч часто обробляють пестицидами.


Картопля з неприємним запахом

Перевірити, наскільки свіжий продукт можна по запаху, і картопля не виняток. Якщо вона видає солодкуватий і затхлий запах – вживати її не рекомендується.

Картопля з плямами

Якщо ви помітили на овочі мокрі плями, це означає, що картопля заражена бактеріями, тому сміливо відправляйте такий продукт в сміттєвий бак.

М’яка картопля

Навіть, якщо картопля зберігається вдома у правильних умовах, окремі коренеплоди можуть стати м’якими і млявими. Не варто вживати їх у їжу: рихлість зумовлена рівнем соланіну.

Якщо на картоплі є зелені ділянки

Чим довше картопля знаходиться під сонячними променями, тим більше у неї виробляється соланін. Скупчення соланіну можуть призводити до того, що окремі ділянки шкірки і м’якоті зеленіють. І цю «зелень» ні в якому разі не можна вживати в їжу ні людині, ні тварині. Так що обов’язково потрібно вирізати зелений фрагменти під час чищення, а краще і зовсім тримайтеся від такої картоплі подалі.

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Теги: Україна
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