У Верховній Раді хочуть скасувати заборону георгіївських стрічок





Відповідний законопроект № 3457 зареєстровано у Верховній Раді, - пише



Автор проекту закону про визнання таким, що втратив чинність, закону України "Про внесення доповнення до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо заборони виготовлення та пропаганди георгіївської (гвардійської) стрічки" – депутат фракції Нестор Шуфрич.



Наразі на сайті парламенту відсутні текст закону і пояснювальна записка.



Як відомо, 12 червня 2017 року тодішній президент України Петро Порошенко підписав закон «Про внесення доповнення до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо заборони виготовлення та пропаганди георгіївської (гвардійської) стрічки», ухвалений Верховною Радою 16 травня. уфрич

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У депутатській фракції "Опозиційна платформа - за життя" хочуть скасувати заборону на георгіївську стрічку.Відповідний законопроект № 3457 зареєстровано у Верховній Раді, - пише УНІАН.

Автор проекту закону про визнання таким, що втратив чинність, закону України "Про внесення доповнення до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо заборони виготовлення та пропаганди георгіївської (гвардійської) стрічки" – депутат фракціїНаразі на сайті парламенту відсутні текст закону і пояснювальна записка.Як відомо, 12 червня 2017 року тодішній президент Українипідписав закон «Про внесення доповнення до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо заборони виготовлення та пропаганди георгіївської (гвардійської) стрічки», ухвалений Верховною Радою 16 травня.уфрич

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