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Відтепер рукописний текст можна розпізнавати та оцифровувати

Відтепер рукописний текст можна розпізнавати та оцифровувати
Компанія Google додала в інструмент розпізнавання об'єктів Lens нову функцію — копіювання рукописного тексту з телефону та вставити у Google Docs на комп'ютері.

Про це йдеться в блозі Google, - пише Громадське.

Щоб скористатися новою функцією, потрібна остання версія Google Chrome, окремий додаток Google Lens на Android або додаток Google на iOS. Також користувач має увійти в однаковий обліковий запис Google на обох пристроях.

Після цього потрібно навести камеру телефона на будь-яку рукописну нотатку, виділити текст на екрані та обрати «копіювати на комп'ютер». Тоді вже на комп'ютері можна перейти до документа в Google Docs, натиснути «редагувати» та вставити текст.

Втім, розробники наголошують, що функція добре працюватиме лише у тих, хто пише акуратно.

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Теги: технології, світ
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