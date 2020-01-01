Відтепер рукописний текст можна розпізнавати та оцифровувати





Про це йдеться в блозі Google, - пише



Щоб скористатися новою функцією, потрібна остання версія Google Chrome, окремий додаток Google Lens на Android або додаток Google на iOS. Також користувач має увійти в однаковий обліковий запис Google на обох пристроях.



Після цього потрібно навести камеру телефона на будь-яку рукописну нотатку, виділити текст на екрані та обрати «копіювати на комп'ютер». Тоді вже на комп'ютері можна перейти до документа в Google Docs, натиснути «редагувати» та вставити текст.



Втім, розробники наголошують, що функція добре працюватиме лише у тих, хто пише акуратно.

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